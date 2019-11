Ezequiel: Capela continua sofrendo com o desgoverno de Silvany

14/11/19 - 17:11:40

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PR), voltou a lamentar que o município continue sofrendo com o que ele avalia de “desgoverno” da prefeita Silvany Sukita (PSC). Para ele, o que já estava ruim, agora tende a ficar ainda maior com a gestora dividida com a administração e questões pessoais.

Segundo Ezequiel o povo capelense tem sofrido com o abandono da cidade pela prefeita, seja fisicamente, seja do ponto de vista da gestão. “Capela está toda suja, vem perdendo sua beleza. A falta de água não começou nessa gestão, justiça seja feita, mas agora falta com frequência e o pior: se qualquer aviso prévio. As pessoas ficam desassistidas do serviço e sequer são informadas. Falta respeito e consideração com as famílias”.

Mais adiante, o ex-prefeito que a reclamação da gestão tem sido geral. Artistas locais e fornecedores reclamam da falta de pagamento; a cidade está esburacada e agora sofre com o crescimento da violência; faltam medicamentos nos postos de saúde; as demissões acontecem em massa e sem qualquer justificativa; impera no município uma “onda de perseguição política” contra quem não apoia a prefeita.

“Em plena crise a prefeita instituiu a taxa de iluminação pública, usam veículos locados para fins particulares, sinaleiras danificadas, animais circulando e abandonados pela cidade, esgotos estourados com risco de contaminação de crianças. É muito abandono! E a prefeita? Raramente aparece na cidade e, quando fala, agora tem que dividir a gestão com problemas pessoais. O povo é quem paga com esse desgoverno”, comentou Ezequiel.

Por fim o ex-prefeito avalia que o desemprego continua em alta em Capela e que a prefeitura só contribui para aumentar o sofrimento do povo. “Quando a administração não paga a prestadores de serviços como supermercados, fornecedores e postos de gasolina, a gestão praticamente paralisa e os empresários não aguentam e têm que demitir”.

“Quando a prefeitura não paga pelo aluguel dos ônibus, os estudantes da rede municipal e os universitários ficam fora da escola e são prejudicados. É um triste cenário o momento em que vivemos em Capela. Pior é que as pessoas ainda terão que esperar mais um ano para se libertarem desse descaso administrativo. Pior ainda é o fantasma da corrupção que voltou a assombrar o povo capelense”, completou Ezequiel.

Da Assessoria de Imprensa