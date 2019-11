FAMES irá abordar mudanças do coeficiente para o censo 2020

Secretários municipais de Administração e servidores públicos que lidam com a pasta na gestão pública poderão participar de um curso de qualificação realizado pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) em parceria com o CNM Qualifica, sobre o coeficiente do censo 2020.

À convite da Federação, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estará passando informações a respeito do coeficiente para o próximo ano e a possível mudança de acordo com a classificação em que se enquadram os municípios. Os participantes serão treinados pelo IBGE, para que não sofram com a falta de recenseamento dos habitantes, o que gera prejuízo na arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e, caso haja a coleta correta dos dados da quantidade de cidadão habitante no município, o coeficiente aumenta e beneficia os cofres públicos.

“No último Censo, quase todos os municípios reclamaram que muita gente não foi recenseada, e isso é preocupante, pois afeta a arrecadação. Capacitar a área administrativa das cidades é importante, pois são profissionais que conhecem o território local e saberão conduzir o IBGE”, ressalva o presidente da Fames, Christiano Cavalcante.

A capacitação será uma oportunidade para que os gestores mudem o coeficiente e melhorem o desenvolvimento municipal. Inscrições através do site www.cnmqualifica.cnm.org.br . O curso acontecerá no dia 18 de novembro, na sede da Fames, localizada na Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 650 – Coroa do Meio, Aracaju.

Por Yslla Vanessa

Foto Ascom Fames