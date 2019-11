Fernando Dourado: “Sou um técnico disciplinador e exigente, e quero o melhor pro Gipão ”

14/11/19 - 08:50:48

Com previsão de chegada ao João Hora no próximo dia 30, o novo técnico do alvirrubro Fernando Dourado traz na bagagem, o peso de ser campeão sergipano com o América (2012), a conquista da vaga para Copa do Brasil para o Lagarto em (2013) e campeão invicto no Campeonato Baiano com o Colo-Colo de Ilhéus (2014), e experiências internacionais no Swerly Sports Clube, da Líbia. E também times da China, Catar, Bolívia entre outros.

O novo treinador do Sergipe assume que é metódico e afirma que.”O jogador tem que me dá o melhor resultado dentro de campo”, afirmou .

Dourado que já está contando as horas para iniciar as atividades no Gipão conta como está sendo o processo para formação do elenco de 2020. “Encontrei uma diretoria decidida e sempre disposta a trocar ideias. Vamos fazer uma equipe forte e capaz de buscar o título”, enfatizou.

Histórico Dourado

O novo técnico do Sergipe começou cedo no futebol, ainda na categoria de base do Vitória, logo depois no Bahia. “ Logo migrei para o futebol profissional, onde minha primeira experiência no futebol profissional foi no Atlético da Bahia. Atuei em mais de 20 clubes. Ajudei a revelar vários jogadores. Depois sai rodando o nordeste e aí veio a experiência internacional”, falou Fernando Dourado.

A experiência internacional foi muito proveitosa para Dourado. Enquanto foi técnico Swerly Sports Clube, da Líbia, em 2019, ele foi campeão do torneio início de Misurata. “Momento de felicidade e realização profissional”, disse Dourado.

Nova Fase

Fernando Dourado fala sobre a expectativa de chegada ao “Mundão do Siqueira Campos”. “ É um time grande, forte e de tradição. Tenho que está a altura do desafio. Vou honrar a camisa colorada e vou dá o melhor do meu profissionalismo”, afirmou o treinador.

A estratégia do Fernando Dourado para o fortalecimento do Gipão é o trabalho em conjunto entre comissão técnica e atletas.

“ Darei ênfase a parte sistêmica, integrada e física. A equipe técnica será fundamental neste momento. Em comum acordo com a direção do Gipão trouxe alguns profissionais que já trabalharam comigo em outros times, a exemplo do assistente técnico, Leandro Camargo, que atuou comigo na Líbia”, disse o treinador.

Após a chegada de Fernando Dourado ao João Hora, ele terá 42 dias para preparar o Gipão para o clássico contra o Confiança realizado na Arena Batistão, no dia 12 de janeiro.

“Vou fazer as variações táticas necessárias, dentro das possibilidades dos nossos atletas. Também vamos observar a parte física dos jogadores para que assim possamos fazer uma grande partida”, finalizou o novo técnico do Sergipe, Fernando Dourado.

Fonte e foto assessoria