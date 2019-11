GOVERNO AUMENTA FROTA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA O FERIADÃO

Frota reserva de 50 veículos passa a operar na véspera do feriado.

Em razão do feriado desta sexta-feira,15 de novembro, a Coordenadoria de Transportes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Sedurbs), disponibilizará, a partir das 13h, desta sexta-feira, a frota reserva dos veículos que realizam o transporte intermunicipal de passageiros.

De acordo Sedurbs, a ação se dará por conta da grande demanda do feriadão. Portanto, 50 veículos da frota reserva, passam a operar para atender os sergipanos que viajam para passar o fim de semana prolongado nas cidades do interior do estado.

Para o feriado, acredita-se que um dos destinos mais procurados pelos passageiros seja São Cristóvão, onde acontecerá o Festival de Artes da Cidadania. Os destinos de Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, Propriá e Estância, também terão acréscimo na frota e, havendo demanda para outros municípios, será feito o devido remanejamento.