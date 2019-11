Hemose não funcionará no Feriado da Proclamação da República

Em período que antecede feriados prolongados o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) prepara estratégias de captação de doadores para ampliar os estoques dos sangues que estão abaixo do ideal, a exemplo do O, A, B e Ab negativo. “Desde a semana passada temos conversado com os líderes de grupos para buscar entre os participantes doadores dos sangues com fator Rh negativo”, informou Rozeli Dantas, gerente de Ações Estratégicas da unidade.

A assistente social, ressaltou que por conta do feriado da Proclamação da República, comemorado na próxima sexta-feira, 15 de novembro, o serviço não terá atendimento, entretanto no sábado, 16, a doação de sangue abrirá das 7h às 11h, para receber os grupos agendados. “Nesse dia contaremos com a solidariedade de doadores de dois grupos fidelizados que virão doar”, contou.

Essa adesão ao serviço mobiliza voluntários comprometidos com a causa, como Elton Flavio Silva Costa, Franthesca dos Santos Martine e a mãe, Quitéria dos Santos. “Entendo que se trata de um gesto importante e que devemos praticá-lo sempre. Hoje vim para ajudar na cirurgia da tia de uma amiga”, comentou Elton.

Após a coleta o sangue passa por um processo de separação para produção de plaquetas, plasma e hemácias. Cada um desses componentes sanguíneos tem especificidades distintas, que atende a vários tipos de enfermidades como pacientes com diagnóstico de doenças hematológicas, anemia falciforme, em tratamento oncológico, leucemias, cirurgias de médio e pequeno porte, dentre outros.

Para doar sangue é necessário observar alguns critérios como, estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 quilos e apresentar documento oficial, com foto, válido em todo território nacional.

Cuidados

No dia da doação é necessário comparecer ao serviço bem alimentado, o voluntário deve dormir pelo menos seis horas e não deve fumar e nem ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259- 3174.

Fonte e foto SES