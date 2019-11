HOMEM É ASSASSINADO A TIROS ÀS MARGENS DA BR 235 NO MUNICÍPIO DE CARIRA

14/11/19 - 13:21:56

Um homem foi assassinado durante a noite dessa quarta-feira, 13 de novembro, às margens da Rodovia Federal BR 235 no município de Carira, região Agreste de Sergipe.

Conforme informações da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, que não teve o nome divulgado, voltava para casa quando nas imediações do Povoado Massaranduba foi abordado por dois homens armados em uma moto, que efetuaram alguns disparos contra a vítima. Por conta dos graves ferimentos, a vítima não resistiu e morreu no local. A motivação do crime ainda é desconhecida.

O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Pingou Notícias