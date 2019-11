Homem mata o próprio irmão com golpes de faca no município de Ilha das Flores

Um crime ocorrido na tarde desta quarta-feira (13) no município de Ilha das Flores chocou os moradores. As primeiras informações são de que dois irmãos estavam dentro de casa no povoado Bolival, quando ocorreu o desentendimento.

Um dos irmãos se apoderou de uma faca e desferiu quatro golpes que atingiram o peito e costelas de “Mascote” como era conhecido a vitima, que trabalhava na montagem de bancas na feira do município.

Após atingir o irmão, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Quem souber de seu paradeiro pode comunicar a polícia através do 181 ou 190.

As informações são de Sandoval Noticias

Foto redes sociais