Mais de dez câmaras municipais já estão com projeto para reduzir o recesso em Sergipe

14/11/19 - 13:09:52

A Assembleia Legislativa de Sergipe já finalizou a votação do Projeto que reduz o recesso parlamentar de 90 para 55 dias.

O autor de um Projeto de Lei que denominou de “PEC da igualdade”, deputado capitão Samuel Barreto, que pediu que o recesso fosse igual a do trabalhador comum, ou seja. 30 dias, aprovou O PL que foi apresentado pelo presidente da Alese, Luciano Bispo mas diz que “eu gostaria que fosse 30 dias, mas já é um avanço”, disse o deputado.

Após o trâmite na Alese, Samuel começou a visitar as câmaras municipais no interior do estado, no intuito de levar a proposta par os legislativos no interior do estado. “A partir de agora estamos visitando as câmaras mostrado que é necessário que os legislativos municipais se alinhe no sentido de também promover a redução”, explicou.

O parlamentar disse ainda que “estou estendendo essa batalha nos municípios, várias câmaras de vereadores já estão tomando a atitude de seguir o exemplo dado pela Alese e buscando o nosso gabinete para saber qual a fórmula para reduzir o recesso e aumentar o número de sessões naquelas que tem apenas uma por semana e mais de dez municípios já estão com projeto para redução”, afirmou Samuel.

Samuel conclui afirmando que “continuo achando que reduzir para 30 dias é o ideal, porem vamos continuar trabalhando junto à câmara federal em virtude de que tem que ser para todo mundo. Todo trabalhador que receba salário público tem que ter o mesmo tempo de férias ou recesso em todos os poderes e com isso dando um exemplo para o Brasil de honradez e seriedade com o dinheiro público”, defende Samuel.