Mesmo com a força de Lula

14/11/19 - 14:37:12

Diógenes Brayner – [email protected]

Rômulo Rodrigues, aceitem ou não, é um estrategista que mexe bem com as pedras do tabuleiro político. Petista dos quatro costados, Rômulo expôs sempre os melhores caminhos a seguir. Uma de suas estratégias, o vice-presidente nacional do partido, Márcio Macedo, não levou em consideração e até viu outros interesses no pensamento de quem, ele próprio, já o consultou sobre posição e decisão a tomar. Natural isso. Sempre que se fala algo que não casa com projetos pessoais, se tem uma reação de por algum tipo de pecha.

Mas Rômulo não deixou de traçar cenários que vincula o PT em ações políticas futuras. Como no caso da sigla ter ou não candidato a prefeito de Aracaju. Para ele, isso vai depender de duas variáveis: 1) entender a real estratégia de Frente Ampla que fortaleça a luta para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo e, 2) entender-se internamente; o que significa encontrar o elétrodo que solde as quatro ligas metálicas que compõem a tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), coisa que a Metalurgia Política atual terá muita dificuldade. Optando pela Frente Ampla, que está em estudo de laboratório em Curitiba, terá que apoiar Edvaldo Nogueira (PCdoB) e indicar o vice, cujo melhor nome, no momento, é o vereador Camilo (filho do deputado federal João Daniel).

O nome do vereador já foi citado, mas no momento ainda não entrou no radar da cúpula do PT em Aracaju. A estratégia traçada por Rômulo Rodrigues, dentro de uma visão até futurista, é vista de soslaio e com muita indiferença. Até descrédito. Há nomes mais fortes no partido a requerer essa posição, em caso de não se confirmar uma candidatura petista à Prefeitura. Márcio Macedo luta por isso. Se antes discretamente, hoje de forma clara e aberta, mesmo que desmanche o projeto montado por Marcelo Déda, do qual Edvaldo Nogueira participou desde o seu início.

O PT está absolutamente consciente de que, com Lula solto, o povo elege qualquer poste. Não acredita que houve mudanças e acha que a sociedade contempla e perdoa pecados. Uma vitória do Partido dos Trabalhadores pode acontecer em Aracaju, mas não será tão fácil quanto parte do petismo imagina. Além disso, há necessidade de formação de um novo bloco. Nesse caso, é preciso avaliar quem se submeteria a isso. Estão à busca de uma composição com o PSB, o que automaticamente afasta as demais legendas que vem seguindo o projeto de Marcelo Déda desde 2002, quando ele elegeu-se prefeito de Aracaju, tendo exatamente Edvaldo Nogueira como vice.

Não se pode esquecer que Marcelo Déda era compadre de Lula e estava com apoio total da oposição, cujo motivo principal era a decantada mudança. Afinal, Déda era o novo e o povo estava cansado da mesmice, além de ter caído na mais absoluta graça popular. Déda se tornou a esperança de vencer o medo. De lá para cá, não houve renovações de tamanha dimensão, sem contar que até hoje, 17 anos depois, Déda foi o único prefeito e governador do PT no Estado, com todo o apoio e força do compadre Lula no País.

Tudo mudou muito. Sem contar que a direita tomou fôlego e ainda não se mensura a dimensão que terá uma disputa entre as duas tendências, em que se cria uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Lógico que é bom repensar muito e talvez ouvir, com mais paciência, o estrategista Rômulo Rodrigues.

Belivaldo vai à Europa

Vice-governadora Eliane Aquino (PT) assume o Governo hoje à tarde. É que o titular, Belivaldo Chagas (PSD), viaja à Europa junto aos demais governadores do Nordeste.

*** Os governadores vão à França, Itália e Alemanha e retornam dia 23.

*** O foco do Governo de Sergipe é atrair investimentos na área de petróleo, gás e energia.

Está na Bahia

O ex-presidente Lula da Silva (PT) está em Salvador desde ontem e participa hoje de reunião da Executiva Nacional do partido.

*** De Sergipe, receberam Lula o vice-presidente nacional, Marcio Macedo, o presidente do Diretório Municipal, Jefferson Lima e Mário Dias, secretário de Organização do PT em Sergipe.

Não virá a Aracaju

Segundo Jefferson, Lula começa as visitas aos Estados pela Bahia e vai intensificar a mobilização social e fortalecimento do partido para 2020.

*** Lula não falou em sucessão municipal ontem, mas o fará hoje na reunião. O ex-presidente não vira a Aracaju agora.

Está na cabeça

Pela entrevista que Márcio Macedo (PT) concedeu à FM Fan, não lhe sai da cabeça a candidatura a prefeito de Aracaju. Já estava animado antes de Lula ser solto, agora vai lutar junto às bases partidárias.

*** Márcio diz que o PT não tem obrigação de ficar em um projeto caso avalie que a população como um todo não esteja sendo contemplada.

*** Márcio deixa claro que “o PT tem o direito de defender o legado de Lula e Déda em Aracaju. Quando o debate é feito com transparência não tem problema nenhum (?)”.

Procura o PSB

Intermediários da pré-candidatura de Márcio Macedo procuraram o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), ontem, para tentar um encontro entre os dois e tratar sobre aliança.

*** Um dos intermediários disse que Márcio Macedo trabalha uma candidatura própria e tem o apoio da maioria do Partido dos Trabalhadores.

Está definida

Segundo ainda informações dessa tentativa de encontro entre PSB e PT, a candidatura de Valadares Filho a prefeito de Aracaju está praticamente definida.

*** Dentro de um acordo, o PT pode indicar o vice.

*** Pessoalmente o ex-deputado ainda analisa tudo de forma serena e responsável, para avaliar todos os ângulos de uma futura disputa.

Maioria deseja

O avanço da candidatura petista à Prefeitura teria apoio de 90% da militância, onde se inclui a vice-governadora Eliane Aquino e o senador Rogério Carvalho.

*** Uma fonte do PT disse que o deputado federal João Daniel é que ainda quer manter a aliança.

*** O PT e PCdoB, que historicamente estiveram juntos, teve a relação trincada durante o atual mandato.

Fica em silêncio

O prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) não fala sobre sucessão municipal agora. Acha que é muito cedo para qualquer comentário em relação ao bloco de apoio para 2020.

*** Admite que o momento seja de manter o trabalho que propôs para administrar Aracaju, junto com quem o ajudou a se eleger.

Não dá para medir

Aliados de Edvaldo acham, entretanto, que o todos devem entender que há uma grande euforia de vários setores da esquerda, principalmente do PT, pela sua liberdade.

*** Acha que ainda não dá para mensurar o sentimento da sociedade como um todo.

*** Lula pode ter força, como líder, de mudar rumos, mas ainda não mostrou o que deseja em relação a 2020, embora todos saibam que busca o crescimento da esquerda.

Novo impeachment

A Câmara Municipal de Canindé do São Francisco está preparando um novo pedido de impeachment do prefeito Ednaldo da Farmácia, de acordo com que quer o Ministério Público.

*** Como aconteceu na votação anterior, a previsão é de unanimidade por uma nova saída do prefeito.

*** O que impressiona é à força do promotor e o medo que os vereadores têm dele.

Amorim não atua

O empresário Edvan Amorim (PL) diz que até o momento não tratou da transferência do deputado Gilmar Carvalho (PSC) para o seu partido, através de conversa com Waldemar Costa Neto, presidente nacional da sigla.

*** Revelou que não dará um único passo na política sem ouvir o ex-deputado André Moura (PSC), atual secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro.

Dimensão maior

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) falou ontem sobre decisão do STF na prisão em segunda instância. Acha que tem que se respeitar a Constituição e ela é clara quanto a prisão apenas após o trânsito em julgado.

*** Para Fábio, “é claro que por se tratar de Lula tudo ganha uma dimensão muito maior. Agora é ver como ficará o cenário político com os dois líderes, da direita e da esquerda, livres pra falar e visitar suas bases”.

Focado no mandato

Sobre especulações de que ele deseja ser conselheiro do TCE, Fábio diz que está focado em ser deputado: “preciso fazer jus ao mandato que os sergipanos me conferiram”.

*** E emenda: “é claro que seria uma honra pra qualquer político ser membro do TCE, mas o foco agora está no meu trabalho como parlamentar”.

*** E conclui: “até porque essa situação não depende apenas do meu querer”.

Eleições se acirram

Para o ex-deputado Jairo de Gloria as eleições municipais vão se acirrando à medida que se aproxima o pleito.

*** – Em Nossa Senhora da Glória, sou eu, Deus e o povo. Os poderosos e os ricos se juntaram pra me verem fora da política, lamentou.

Tentam neutralizar

Jairo diz que “nunca aceitaram o filho de um trabalhador rural chegar à Assembleia. Sonharam com isso, mais nunca chegaram. Portanto, tentam agora a todo custo me neutralizar politicamente em Glória”.

*** – Mais estamos na fé que dará tudo certo, clama.

Machado conversa

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, recebeu ontem na sede do partido o vereador de Riachuelo Helder em companhia dos seus tios Alex e Pedro. Com eles estava o advogado Bezerra.

*** Conversaram sobre o fortalecimento do DEM em todo o Estado, principalmente no município de Riachuelo. Novidades podem ocorrer em breve.

Um bom bate papo

Sobre Sukita – O ex-prefeito Manoel Messias Sukita, de Capela, só dará entrevista na próxima semana. Ainda não se sabe quem ele vai indicar para disputar a Prefeitura.

Disputa a Câmara – Circulou informação de que seria a filha de Sukita, Isadora. Mas ela não pode e deve disputar vaga de vereadora.

Brics com feriadão – O Congresso está praticamente fechado. Todos os deputados e senadores de Sergipe já estão em casa desde quarta-feira. É o Brics com feriadão.

Subtenente Edgar – Quem tem que pagar danos materiais ou físicos, decorrentes de acidente de trânsito é quem a justiça determinar como responsável pelo sinistro, não os proprietários de veículos, que nunca se envolveram em um acidente.

Reação à reforma – Juizes reagem e questionam pontos da reforma da Previdência aprovada pelo Congresso no STF.

Márcio Macedo – O país vive uma crise sem precedentes que reflete nos estados, esse modelo federativo precisa ser rediscutido.

Ricardo Setti – Somos certamente o único país do mundo em que ministros do Supremo, especialmente um deles, caem na boca do povo.

Mônica Falcão – Gilmar Mendes é o inimigo número 1 da Lava Jato e pressiona para votar a suspeição de MORO no julgamento de LULA.