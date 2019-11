Polícia Civil prende em São Paulo homem acusado praticar feminicídio em Sergipe

14/11/19 - 10:54:03

Júnio Marcos Mendonça Santana chegou no aeroporto de Aracaju na tarde dessa quarta-feira (13)

Policiais civis das Delegacias de Malhador e Moita Bonita realizaram nesta quarta-feira (13) o recambiamento do preso Junio Marcos Mendonça Santana, indiciado pelo feminicídio contra sua cunhada e tentativa de feminicídio contra sua então companheira em outubro de 2016. O suspeito foi preso em janeiro deste ano, no município de Itatiba, em São Paulo, e estava preso preventivamente.

De acordo com a delegada Clarissa Lobo, após praticar os dois crimes, o suspeito fugiu. Entretanto, a vítima da tentativa de feminicídio, continuou solicitando apoio da Polícia Civil. “A vítima ainda estava muito desequilibrada, acreditava que seu algoz ainda a perseguia. Buscamos mais informações e ouvimos a vítima novamente e a partir desses detalhes buscamos em todos os lugares que fossem possíveis o suspeito está escondido”,disse Clarissa Lobo.

Após investigações, a Polícia Civil passou as informações coletadas para a Polícia Civil de Itatiba, em São Paulo, esperando localizar e prender Junio Marcos. “A localização do suspeito foi confirmada e ele foi alcançado com documentos falsos com uma vida completamente diferente do que ele tinha deixado no interior Sergipe.”, explica a delegada.

“Essa prisão foi de suma importância, não só para o processo, mas principalmente para dar um pouco de paz à vida da vítima sobrevivente e para atender aos clamores da pacata sociedade Moitense”, complementou.

Sobre o caso

Em outubro de 2016, foi apurado pelas investigações que, durante uma discussão, Junio Marcos, portando uma arma de fogo, disparou contra sua companheira, atingindo-a. A vítima conseguiu livrar-se de Junio e se afastar.

Tentando impedir que Junio Marcos perseguisse a sua companheira, a irmã dela tomou a frente. Neste instante, o suspeito disparou a queima roupa, ceifando-lhe a vida imediatamente. O crime chocou a comunidade local e o feminicida fugiu.

O suspeito matou a cunhada e tentou matar a ex-companheira

Informações e foto SSP