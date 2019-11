Prefeitura assina decreto para cessão de prédio ao Ipease de Sergipe

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, na tarde desta quarta-feira, 13, o decreto que garante a cessão de um imóvel para o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese). O ato contou com a presença da presidente da entidade, Ana Lúcia Nunes Oliveira, do vereador Lucas Aribé e de alunos da instituição. Com a transferência do prédio, o Ipaese passa a ter sede própria, pelos próximos 20 anos, para dar continuidade à oferta de educação regular para crianças e jovens surdas, do ensino fundamental até o ensino médio.

“Poder se somar a uma instituição que é tão respeitada, tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade nos enche de alegria. Trabalhamos para encontrar uma solução jurídica para que pudéssemos ceder, em comodato, um imóvel da Prefeitura, que era da Secretaria da Educação, mas que não estava sendo utilizado, para que pudesse se tornar a nova sede do instituto. É uma ação que beneficia não apenas os aracajuanos, mas aqueles que residem em outras cidades, então é um momento de muita alegria. Poder permitir que todas as pessoas, inclusive as que possuem deficiência, possam usufruir de todos os equipamentos da cidade, é construir a cidade inclusiva, humana e criativa que sonhamos”, destacou Edvaldo.

O prefeito ressaltou que o decreto dá autonomia total à instituição para fazer as adequações necessárias no imóvel. “Vamos entregar o prédio com boas condições de uso, estamos fazendo uma pequena reforma, com pintura, adequações, mas eles terão total autonomia para fazer as modificações que julgarem necessárias, inclusive derrubar o imóvel e construir outro no local, se for preciso. Esse prédio não foi construído para receber educação especial, então todas as mudanças que foram precisas poderão ser feitas para que possa servir amplamente ao objetivo que foi cedido”, reforçou o gestor municipal.

O prédio que foi cedido ao Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe fica localizado na rua Nossa Senhora do Socorro, nº 225, bairro São José, vizinho a atual sede da instituição. Pelo comodato, a organização poderá ficar instalada no local pelos próximos 20 anos, podendo ser renovado para mais 20. Ao Ipaese fica garantida, ainda, pelo decreto, a autonomia total para fazer as modificações que julgar necessárias. Atualmente o instituto atende cerca de 98 alunos.

A presidente da organização, Ana Lúcia Nunes, destacou que a cessão do imóvel representa a realização de um sonho. “O Ipaese completa 20 anos em 2020 e é um número muito emblemático para nós. Sempre vivemos de aluguel, mudando de uma sede para a outra com frequência, chegando a ser despejados no ano passado, por falta de recursos para arcar com o aluguel, então, para a gente é uma segurança. Teremos um local nosso para desenvolver as atividades”, comemorou.

Ela ressaltou que o novo espaço dará mais condições para os alunos que já são assistidos pela instituição, assim como para os novos também. “É um local muito bom, que fica, coincidentemente ao lado da atual sede e é muito bem localizado, o que facilita muito já que recebemos alunos de vários municípios. É um espaço privilegiado. Vamos começar a ocupação, mas ela será gradativa. O prédio já temos, agora vamos fazer uma grande campanha, buscar a ajuda da sociedade, para ampliar ainda mais esse nosso sonho”, vislumbrou.

O vereador Lucas Aribé definiu a assinatura do decreto como um “momento histórico para Aracaju”. “É uma oportunidade para o Ipaese ampliar mais as suas ações e atender mais pessoas surdas, fazendo um trabalho que já é referência no nosso estado crescer ainda mais. Então avalio essa iniciativa como muito positiva e parabenizo o prefeito Edvaldo Nogueira por atender a esse pedido”, avaliou.

Acompanharam a assinatura do decreto os secretários Jorge Araújo Filho (Governo), Augusto Fábio (Planejamento, Orçamento e Gestão), Nildomar Freire (Chefia de Gabinete), a coordenadora pedagógica do Ipaese, Lucielma Araújo Farias e a diretora pedagógica do instituto, Maria de Fátima Pereira.

