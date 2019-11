PRF INICIA A OPERAÇÃO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 2019 NESTA QUINTA-FEIRA

14/11/19 - 10:38:57

A PRF iniciará à 0h desta quinta-feira, 14, a ”Operação Proclamação da República 2019”, intensificando ações educativas e de fiscalização nas rodovias federais em todo o país, terminando à meia-noite de domingo, 17.

O final de semana prolongado pelo feriado é marcado pelo aumento do fluxo de veículos e pessoas circulando pelas rodovias federais para os mais diversos destinos. Atento à esta situação, agentes federais reforçarão trechos estratégicos nas Rodovias Federais que cortam o Estado, priorizando ações preventivas para redução de acidentes e violência no trânsito.

Estima-se que nos cinco dias de operação, mais de 1,5 mil veículos sejam fiscalizados nas Unidades Operacionais da PRF em Sergipe e nas abordagens de patrulhamento ostensivo. O objetivo é coibir condutas criminosas e de imprudência no trânsito que possam causar acidentes, como as ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade, a falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou dispositivos de retenção para crianças) e a embriaguez ao volante.

Ultrapassagem em faixa contínua

Caracterizando-se como um das manobras mais perigosas, a ultrapassagem em local proibido está diretamente ligada aos acidentes do tipo “colisão frontal”, os quais, quase sempre, resultam em mortes e feridos graves. Não à toa, esse tipo de infração é considerada de natureza gravíssima, sendo punida com multa no valor de R$ 1.467,35 e 7 pontos no prontuário da CNH. Em 2019, já foram registrados, nas rodovias federais sergipanas, 1.864 infrações dessa natureza.

Embriaguez ao volante

Desde novembro de 2016, dirigir sob influência de álcool, conforme artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é infração gravíssima, punida com suspensão do direito de dirigir por até doze meses e multa de R$2.934,70. A mesma penalidade igualmente é aplicada ao condutor que se nega a se submeter ao teste. Além da esfera administrativa, o condutor também pode ser preso em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante, conforme previsto no artigo 306 do CTB, quando a medição do etilômetro (conhecido como bafômetro) indicar 0,34 mg ou mais de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. De janeiro ao início de novembro, mais de 45 mil testes foram realizados, em que 471 condutores foram autuados e 123 detidos por dirigirem embriagados nas rodovias federais de Sergipe.

Educação para o trânsito

Uma das diversas ações de educação para o trânsito que serão realizadas durante o feriado será o “Comando Educativo”. Nele, serão solicitados aos condutores que façam o teste com o etilômetro, além de serem convidados a assistirem a apresentações do ”Cinema Rodoviário”. A ação educativa tem o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância de boas práticas no trânsito, como o respeito aos demais usuários da rodovia e às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Restrições de tráfego

A PRF também faz um alerta aos motoristas profissionais. A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, foi editada a Portaria nº 200 de 10 de dezembro de 2018, que define os tipos de veículos que sofrerão restrição de tráfego durante feriados nacionais e regionais no ano de 2019.

A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples, com exceção dos trechos específicos estabelecidos no Anexo da Portaria e o descumprimento constitui infração de trânsito de natureza média (5 pontos) e multa de R$ 130,16, sendo que o motorista só poderá voltar a circular após o término do horário da restrição.

No feriado da Proclamação da República, os dias e horários de restrição serão:

14/11/2019 (quinta-feira) – 16:00 às 22:00

15/11/2019 (sexta-feira) – 06:00 às 12:00

17/11/2019 (domingo) – 16:00 às 22:00

Nestes dias e horários estarão proibidos o trânsito de Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), de Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), portando ou não a AET, bem como o trânsito dos demais veículos portadores de AET.

Em caso de emergência ou denúncia, o usuário da rodovia pode entrar em contato com a PRF através do número 191. A ligação é gratuita e pode ser feita também pelo celular, permanecendo a identidade do denunciante mantida em sigilo.

Fonte: Ascom PRF/SE