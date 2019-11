PSDB discute perspectivas políticas na cidade de Aracaju

14/11/19 - 17:57:11

O PSDB Sergipe promoveu, nesta quarta-feira (13), um bate-papo entre filiados e convidados para discutir as perspectivas políticas na capital em 2020.

No encontro, a direção do partido, representada pela presidente do PSDB-Mulher de Sergipe, Edna Amorim, reafirmou o compromisso do PSDB de ser protagonista no próximo pleito, colocando o nome de Adriano Taxista à disposição para a disputa da Prefeitura de Aracaju, além de incentivar e fortalecer as pré-candidaturas proporcionais de filiados e novos correligionários.

Uma nova reunião ficou agendada para o mês de dezembro. Participaram do encontro os ex-vereadores Jailton Santana, Augusto do Japãozinho, Pedro Firmino e Jidenal Francisco; o vereador por Aracaju Cabo Didi; o presidente do Tucanafro Sergipe, Daniel Max; entre outros.

ASSESSORIA DO PSDB SERGIPE