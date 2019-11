Semana Global disponibilizará capacitações gratuitas a empreendedores

14/11/19 - 11:28:34

Evento será realizado de 18 a 23 de novembro e contará mais de 70 atividades em Sergipe

Inspirar, conectar e capacitar jovens e adultos para fortalecer e disseminar a cultura empreendedora. Esses são os objetivos da 12ª Semana Global de Empreendedorismo, que será realizada entre os dias 18 e 23 de novembro em todos os estados do país. Em Sergipe, o evento contará com uma programação diversa e gratuita, com palestras, oficinas, workshops e talk show.

Este ano o evento tem como tema ‘Empreender é viver o futuro’. Serão disponibilizadas quase 300 horas de capacitações, distribuídas em mais de 70 atividades, abordando temas como criatividade, educação, inovação, gestão de pessoas, empreendedorismo, indústria 4.0, liderança, sustentabilidade e novas tecnologias. A maior parte das ações acontece em Aracaju, mas também há atividades em Itabaiana, Lagarto, Poço Verde, Propriá, Siriri, Itabaianinha, Aquidabã, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro

A 12ª Semana Global conta com algumas novidades. Pela primeira vez serão disponibilizadas capacitações voltadas ao público sênior e na área do empreendedorismo feminino. Além disso, haverá uma programação específica para os estudantes dos ensinos fundamental, médio, profissional e superior das redes pública e privada de ensino, com feiras, seminários, palestras, oficinas, sessões de cinema tratando de assuntos como educação financeira, empreendedorismo e comunicação.

Já para os empreendedores e candidatos a empresários a novidade é que a maior parte das atividades será realizada no período noturno, permitindo que eles conciliem a participação no evento com as atividades diárias.

“Queremos mostrar que o empreendedorismo é um caminho viável e está alcance de todos. Estamos oferecendo o apoio necessário àqueles que buscam concretizar o sonho de ter o próprio negócio e buscando formar uma nova geração de empreendedores”, explica o superintendente do Sebrae, Paulo do Eirado.

A programação completa da Semana Global está disponível no site www.empreendedorismo.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-570-0800.

A Semana Global

A Semana Global de Empreendedorismo foi criada em 2007 com o objetivo de fortalecer e disseminar a cultura empreendedora. Em 11 anos, os 18 países fundadores da iniciativa, entre eles o Brasil, se multiplicaram para mais de 170.

O movimento chegou no Brasil em 2008 e, desde então, apresentou desenvolvimento incomparável. Em 2018, primeiro ano em que a SGE ficou sob a coordenação do Sebrae, foram realizados 8.296 eventos, em 1.161 cidades, com 670 instituições, alcançando mais de 1 milhão de participantes.

O Sebrae é a instituição responsável pela sua coordenação em âmbito nacional e local. Em Sergipe as ações serão realizadas em parceria com o Júnior Achievement, Grupo de Mulheres do Brasil, Secretaria de Estado da Educação, Sergipetec, Senac, Senai, UFS, IFS, Unit, Unip, Fanese, Faculdade Uninassau, Colégio Jardins, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Escola Nossa Senhora da Conceição e Secretarias Municipais de Educação.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria