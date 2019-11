Ver. Aelson: “Vamos conversar com todos. O importante é reconstruir Propriá”

14/11/19 - 10:03:24

Na última terça-feira, o Presidente da Câmara de Vereadores de Propriá, Aelson Publicidade (PSD), concedeu entrevista ao radialista Carlos Chocolate [durante a realização do Programa Inove Notícias da rádio Liberdade 100.3 Fm com apresentação do radialista Kleber Alves].

Na oportunidade, o parlamentar destacou a necessidade de ser realizado um projeto objetivando o crescimento estruturado e sustentável de Propriá. Para isso, segundo o vereador, tem conversado com inúmeras pessoas que participam da vida política-administrativa e social do município.

De acordo com Aelson, o governador Belivaldo Chagas será provocado a trazer recursos e investimentos para a cidade. Consequentemente, gerando empregos e renda.

“Precisamos retirar a nossa cidade desse marasmo administrativo. Propriá precisa voltar a crescer, impulsionando a economia e resgatando a autoestima do seu povo”, frisou.

Questionado sobre o processo eleitoral de 2020, o vereador confirmou a sua pré-candidatura a prefeito, seguindo a orientação da executiva estadual, através do deputado estadual Jeferson Andrade e do deputado federal Fábio Mitieri.

Com informações do Programa Inove Notícias

Por Elder Santos