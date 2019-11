Ibrain Monteiro: “Gustinho conspirou para prejudicar meu pai!”

O deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC) decidiu rebater os ataques do deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) contra ele e seu pai, o ex-prefeito Valmir Monteiro. Para o parlamentar, Gustinho faz parte da “parte podre” da família Ribeiro e conspirou para prejudicar Valmir no processo judicial que culminou em seu afastamento da Prefeitura de Lagarto.

“Esse rapaz (Gustinho) não tem limites! Vive de fazer molecagens e hoje não apenas Lagarto, mas Sergipe inteiro já o conhece. Gustinho é a parte podre da família! Um homem que disputou a eleição de 2018, venceu é verdade e com nosso apoio, mas que não tem dignidade para andar por aí porque está devendo a muita gente. Promete e não cumpre, abandonou as lideranças e amigos, traiu meu pai e deu uma rasteira no ex-deputado André Moura. É um político sem palavra que ninguém confia”, desabafou Ibrain Monteiro.

Em seguida, o deputado estadual trouxe à tona a revelação feita pelo presidente da Câmara Municipal de Lagarto, Eduardo de João Maratá, que disse ter que sido procurado por Gustinho para receber dinheiro em troca de deixar de apoiar Valmir Monteiro politicamente. “Gustinho conspirou para prejudicar meu pai. Fica com esse discurso cínico que de tentou ligar, tentou contato, mas até aos advogados de meu pai ele ofereceu dinheiro para deixarem a causa, para prejudicar meu pai no processo”.

Ibrain disse ainda que Gustinho não tem grandes votações dentro de Lagarto e que quando não estava ao lado de Valmir seus resultados sempre foram “pífios”. “Elegemos Hilda Ribeiro como vice-prefeita na chapa. A esposa dele não conhece a realidade do município, não sabe nem onde ficam os povoados. É uma desconhecida para boa parte da população. E ele tem a cara de pau de dizer que a gente se aproveitou dele para limpar a imagem? Se soltar a prefeita em determinado povoado ela não sabe nem voltar para a sede!”.

Por fim, Ibrain disse que mede o caráter de um homem pelo tamanho da sua gratidão. “Gustinho mente descaradamente dentro de Lagarto Qualquer avaliação pública que fazem dentro de Lagarto o nosso grupo está na frente disparado! Meu pai é querido e bem recebido por onde passa! Que desespero nós temos?”, questionou, dizendo que a gestão atual não sai do lugar, que todo mundo manda e que paralisou os serviços públicos, atrasando salários, devendo a fornecedores. “Lagarto parou no tempo! Basta percorrer a cidade e os povoados e conversar com as pessoas”.

“Gustinho é uma mancha na política sergipana, um covarde que se esconde nas sombras, que faz o mal por trás e depois vem lhe abraçar como se fosse o melhor amigo. Não temos como nos aliar mais, não queremos essa aproximação, teremos uma alternativa para Lagarto. Sobre a família Reis, posso dizer que continuam nossos adversários, não temos qualquer aliança. Nós respeitamos a família lagartense que já não aguenta tanta molecagem. Até as emendas alheias Gustinho mente em dizer que são dele. Mente que nem sente”, completou Ibrain Monteiro.

Fonte: XEXO SERGIPANO – https://xexosergipano.com.br/?p=361