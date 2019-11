Camisa 10: meio de campo, Diego Torres chega ao Gipão

O meio de campo, Diego Torres chega ao João Hora. O jogador, de 33 anos, tem experiência no futebol sergipano com passagem pelo Itabaiana, e também já integrou times como: Sport, Figueirense, Serra Macaense, Cuiabá e São José do Rio Grande do Sul.

O novo camisa 10 do time colorado mostra otimismo para o Sergipão 2020. ” Quando eu recebi o convite para jogar no Sergipe, eu aceitei de imediato. Um time de história e sempre muito forte nas competições que disputa”, falou o Diego Torres.

Dedicação, esforço e comprometimento são as promessas de Diego Torres para a temporada 2020. ” O meu comprometimento com o Gipão será do tamanho da tradição do clube”, afirmou o meio de campo.

Para os momentos dentro de campo Diego Torres ressalta que “Cada jogo é um jogo “.

O novo camisa 10 do Sergipe conta que sempre faz uma leitura dos adversários para conquistar vitórias. “O entendimento do jogo e interação com o grupo são fundamentais para qualquer conquista. O foco é sempre dá o melhor desempenho”, enfatizou o novo jogador do Sergipe, Diego Torres.

