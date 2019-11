Governador Belivaldo Chagas transfere cargo para Eliane Aquino

O governador se ausentará do estado por oito dias para acompanhar a comitiva dos governadores do Nordeste à Europa

Belivaldo Chagas transmitiu na tarde desta quinta-feira, (14), o cargo de governador de Sergipe à vice-governadora Eliane Aquino. O governador se ausentará do estado por oito dias para acompanhar a comitiva dos governadores do Nordeste à Europa. O grupo apresentará a região aos europeus como destino de investimento e sustentabilidade. O ato foi no Palácio dos Despachos.

“Viajo tranquilo por saber que o estado está em boas mãos. Tenho confiança na sua competência e em seu compromisso com Sergipe”, afirmou Belivaldo ao entregar o cargo a Eliane Aquino.

Os governadores buscarão investimentos para áreas integradoras da região, como sustentabilidade, infraestrutura, turismo, saúde, segurança pública, saneamento e energias limpas. Eles visitarão a França, Itália e Alemanha. Esta é uma das primeiras articulações internacionais feitas pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste).

A comitiva participa de eventos com empresários e tem reuniões com setores econômicos e governamentais em Paris, nos dias 18 e 19, em Roma, no dia 20, e em Berlim, nos dias 21 e 22.

Fazem parte da comitiva, o presidente do Consórcio Nordeste, governador Rui Costa (Bahia) e os governadores Belivaldo Chagas (Sergipe), Renan Filho (Alagoas), Camilo Santana (Ceará), João Azevedo (Paraíba), Paulo Câmara (Pernambuco), Wellington Dias (Piauí), Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte) e o vice-governador Carlos Brandão (Maranhão).