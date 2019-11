Governo de saia

15/11/19 - 07:39:15

Desde ontem, Sergipe está sendo governado por Eliane Aquino (PT). A moça permanecerá no comando do estado pelos próximos oito dias, período em que o titular Belivaldo Chagas (PSD) e os demais governadores do Nordeste farão um périplo pela Europa, em busca de quem queira investir na região. Eliane não é uma neófita em administrar a coisa pública. Quando foi vice de Aracaju, ela substituiu várias vezes e sem sobressaltos o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Como ocorreu na Prefeitura, a interinidade na chefia do governo é curta, porem merece destaque, pois mostra que, a cada dia, as mulheres estão ocupando cargos antes só preenchidos por homens. A coluna deseja boa sorte à governadora Eliane Aquino.

Farra de diárias

De janeiro até outubro último, a Câmara Municipal de Socorro já gastou quase R$ 150 mil em passagens e diárias pagas aos vereadores. Basicamente, eles viajaram 67 vezes para Maceió, Salvador, Recife, e Brasília. A viagem mais cara é para Brasília e Salvador: R$ 4 mil. Para Recife, Maceió e João Pessoa o valor também é único: R$ 3 mil. Falar nessa mordomia, segunda-feira próxima, o Movimento MOVA-SE vai divulgar as diárias pagas este ano por todas as Câmaras de Vereadores de Sergipe. Misericórdia!

Palanque próprio

A depender do ex-presidente Lula da Silva, o PT terá candidato a prefeito em Aracaju. Durante a reunião da Executiva Nacional da legenda, realizada, ontem, em Salvador, o “Barba” defendeu a necessidade de o partido lançar candidatos a prefeito em todas as cidades. Resta saber se o gestor da capital, Edvaldo Nogueira (PCdoB), terá lábia suficiente para convencer o PT a permanecer em seu palanque de reeleição. Aff Maria!

Violência juvenil

Uma pesquisa nacional sobre o bullying – agressões físicas ou verbais recorrentes nas escolas – mostrou que cerca de 70% dos alunos já viram algum colega ser maltratado pelo menos uma vez na escola. O estudo aponta que 28% dos alunos afirmam já ter sofrido maus-tratos na escola praticados por colegas. Os estudantes apontam diversos motivos para a violência, entre eles a omissão da escola, influência de comportamentos familiares agressivos, busca por popularidade, o status e a aceitação em um grupo. Marminino!

É, ou não é?

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) jura que não será candidato nas eleições de 2020. Nada demais se, no ano passado, JB não tivesse disputado uma cadeira no Senado, após ter garantindo que penduraria as chuteiras ao fim do mandato de governador. Aliás, foi muito por causa desta promessa não cumprida que a candidatura de Jackson deu com os burros n’água. Homem, vôte!

Contra o trabalhador

Entidades sindicais estão distribuindo um cartaz com as fotos dos senadores e deputados federais que votaram a favor da Reforma da Previdência. O cartaz pede para gravar “a cara de quem acabou com sua aposentadoria”. De Sergipe, apoiaram a famigerada reforma os senadores Alessandro Vieira (Cidadania), Maria do Carmo Alves (DEM), além dos deputados federais Laércio Oliveira (Progressistas), Gustinho Ribeiro (SD), Fábio Mitidieri (PSD), Bosco Costa (PR) e Fábio Reis (MDB). Os sindicatos juram que os dito cujos votaram favoráveis à reforma em troca de emendas parlamentares. Misericórdia!

Voo solo

E os tucanos querem apresentar candidato a prefeito de Aracaju. O nome mais cotado para assumir a empreitada é o ex-vereador Adriano Taxista. Para a disputa por cadeiras na Câmara de Vereadores da capital já estão definidos os nomes dos ex-vereadores Jailton Santana, Augusto do Japãozinho, Pedro Firmino e Jidenal Francisco, além do vereador Cabo Didi e do presidente do Tucanafro, Daniel Max. Então, tá!

Rabo de égua

O PIB cresceu em 23 dos 27 estados brasileiros em 2017, na comparação ao ano anterior. As exceções foram Rio de Janeiro (queda de 1,6%), Sergipe (recuo de 1,1%), Paraíba (baixa de 0,1%) e Bahia (estável). Reportagem do Valor Econômico, com base nas Contas Regionais 2017 divulgadas, ontem, pelo IBGE mostra que as quatro maiores altas do PIB ocorreram em Mato Grosso (12,1%), Piauí (7,7%), Rondônia (5,4%) e Maranhão (5,3%), estados onde o agronegócio predomina. Enquanto isso, Sergipe imita rabo de égua, crescendo sempre pra baixo. Crendeuspai!

Vaga para estágio

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Aracaju está contratando estagiário. A vaga disponível é para jornalismo, com carga horária de quatro horas em turno a ser definido. Podem participar da seleção estudantes de jornalismo que estejam cursando a partir do 5º período. Os interessados devem enviar o currículo à Secom entre os dias 18 e 29 de novembro. A prova será realizada no dia 6 de dezembro. Tá interessado?

Livres para voar

Cerca de 850 animais silvestres, entre aves e répteis, ganharam a liberdade no semiárido sergipano. Todos foram resgatados nas residências pela equipe da Fiscalização Preventiva Integrada em Sergipe. O cardeal e o coleirinho foram os pássaros mais resgatados. Entre os animais que correm risco de extinção, destacaram-se os cágados. Também foram resgatados muitos papagaios jovens. Livres do cativeiro, os pássaros bateram asas, enquanto os jabutis, sem muita pressa, se embrenharam caatinga a dentro. Melhor assim!

Recorte de jornal

Publicado no Sergipe Jornal, em 3 de janeiro de 1930.