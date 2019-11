MÃE E PADRASTO DE CRIANÇAS ASSASSINADAS NO SANTA MARIA CONFESSAM O CRIME

15/11/19 - 09:34:36

Já está praticamente concluída as investigações sobre o crime bárbaro ocorrido no bairro Santa Maria, onde dois irmãos, uma menina de 11 anos e um menino de cinco anos foram encontrados mortos em uma lagoa. Os dois irmãos desapareceram no dia 6 de novembro, após saírem de casa para ir até uma mercearia do bairro.

Eles foram encontrados dois dias depois, com marcas de agressão. Os bombeiros fizeram o resgate das vítimas. O Delegado Mário Leone, ouviu na noite desta quinta-feira (14) a mãe e o padrasto das crianças e as informações são de que ela, a mãe, durante as três ouvidas, entrou em contradição e, por volta das 2 horas desta sexta-feira (15) acabou confessando o crime.

Segundo informações passadas com exclusividade pelo radialista Sandoval Noticias, o delegado irá pedir ainda hoje, a prisão preventiva do casal.

As investigações continuam para que a polícia possa saber se apenas a mãe e o padrasto participaram do crime que chocou os moradores da região.

Entenda o caso – os corpos dos dois irmãos foram localizados por populares em uma lagoa no bairro Santa Maria. Após ser feito os exames no IML, ficou comprovado que foram mortos por traumatismo craniano.

Com informações de Sandoval Noticias

Munir Darrage