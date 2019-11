Ocupação em Hotéis de Aracaju chegam a 95% neste feriado

15/11/19 - 06:33:52

Feriado da Proclamação da República é marcado por grande presença de turistas em Sergipe

O feriado prolongado da Proclamação da República tem atraído muitos turistas para o estado de Sergipe. Segundo dados fornecidos pelos hotéis de Aracaju, a média de ocupação dos estabelecimentos alcança 95%.

Alguns hotéis localizados na Orla de Atalaia, ponto turístico muito importante do estado, já se encontram 100% lotados. Enquanto outros, situados na mesma localidade, apresentam entre 85% e 98% de ocupação e estão na expectativa de atingir a ocupação completa de seus dormitórios.

O secretário de Comunicação e Turismo, Sales Neto, expressou satisfação com os números apresentados. “O Governo do Estado fica extremamente satisfeito quando vê uma taxa de ocupação com índices tão altos como estes e parabeniza toda a classe hoteleira de Sergipe, por todo o esforço de realizar a captação dos turistas. E ainda reforçamos a nossa disposição em estar junto com essa categoria que é tão importante para tornar situações como essa uma realidade constante”, ressalta.

O presidente da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, Antônio Carlos Sobrinho, afirma que o resultado se dá em virtude do feriado ter caído em uma sexta-feira. “Apuramos uma média de 95% de ocupação esse final de semana. O que posso afirmar é que estamos com uma ocupação muito boa nesse feriado e continuamos trabalhando para ter um novembro satisfatório, pois o feriado (pacote) são apenas duas ou três diárias no máximo”, conclui.

