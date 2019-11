Opções Turísticas de São Cristóvão podem ser exploradas por visitantes

15/11/19 - 08:22:12

A cidade mãe de Sergipe oferece diferentes roteiros históricos

O roteiro turístico de São Cristóvão já faz parte do leque de passeios oferecidos pelo trade por todo o país. Após garantir certificação no Mapa de Turismo e se destacar como um dos roteiros disponíveis para a visitação, a quarta cidade mais antiga do Brasil, abre suas portas e convida os visitantes a conhecerem seus mais belos detalhes. O local é conhecido por preservar casarões históricos e antigas igrejas, capazes de encantar pessoas das mais variadas crenças e idades.

Recentemente, o turismo da cidade tem sido fomentado através do Festival de Artes de São Cristóvão (FASC) e o roteiro voltado às festas religiosas, a exemplo da Romaria de Nosso Senhor dos Passos e a procissão do Fogaréu. Com a canonização de Irmã Dulce, também será criado um novo roteiro, incluindo o memorial da santa no Convento do Carmo. “A intenção do Governo do Estado junto à prefeitura de São Cristóvão é unir forças e fomentar o turismo da cidade. Inclusive, o governador já informou que irá realizar o processo licitatório da rodovia João Bebe Água, facilitando o deslocamento para o local”, frisa o secretário de Turismo e Comunicação, Sales Neto.

Segundo o prefeito da cidade, Marcos Santana, o objetivo é promover o turismo de diversas formas e o Fasc é um dos eventos realizados para isso. “Paralelamente, estamos firmando convênio com o Sebrae para fomentar o turismo religioso, outra atividade de potencial em São Cristóvão. Por isso estamos capacitando artesãos e preparando comerciantes, buscando atrair investidores para movimentar a economia e o turismo local o ano inteiro”, completa.

Roteiros

Os atrativos para quem deseja conhecer a cidade mãe são muitos. Com a missão de salvaguardar a memória e a identidade do povo sergipano, o Museu Histórico de Sergipe produz conhecimento através de suas exposições, catálogos, artigos, palestras, comunicações. Outro lugar voltado a exposições pertencente ao turismo São-Cristovense é o Museu de Arte Sacra. “Os nossos museus estão abertos à visitação diariamente e estão devidamente preparados para as mais diversas exposições”, afirma a diretora de turismo de São Cristóvão, Fabiana Almeida.

Cercado por construções antigas muito relevantes, a Praça São Francisco possui um acervo arquitetônico que retrata a passagem de portugueses e espanhóis por Sergipe e foi reconhecida em 2010 como Patrimônio Cultural da Humanidade. Outros atrativos da cidade também chamam a atenção dos turistas, a exemplo da Casa do Cordel, o Atelier do artista plástico Nivaldo, a Casa das Bonequeiras, a Casa dos Bricelets e a Casa das Queijadas.

Horários de Funcionamento dos Atrativos Turísticos

Museu Histórico de Sergipe

Terça a Sábado 10h às 16h

Domingo 9h às 13h

Museu de Arte Sacra

Terça a Sábado 9h30 às 16h30

Domingo 10h às 16h.

Igrejas: 9h às 16h

Igreja São Francisco

Igreja Nossa Senhora da Vitória (igreja da Matriz)

Igreja Santa Izabel

Conjunto do Carmo: Igreja Nossa Senhora do Carmo, Igreja Senhor dos Passos, Museu dos ex-votos, Memorial e Gruta de Santa Dulce dos Pobres.

Fonte e foto assessoria