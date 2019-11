TENTATIVA DE ASSALTO EM SOCORRO TERMINA COM UM MORTO EM ARACAJU

15/11/19 - 07:16:03

Uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (14), que teve inicio em Nossa Senhora do Socorro, terminou com um morto na avenida Euclides Figueiredo em Aracaju.

As informações são de que três elementos em um veículo Ford Ka, de cor cinza, estavam realizando arrastões e levando diversos aparelhos celulares de várias vítimas. Policiais militares do 5° BPM foram acionados a localizaram o veículo com os três elementos dentro. Foi dado ordem de parada, os elementos não obedecem e iniciou uma fuga.

Os militares em perseguição que começou na fábrica Yazaki e seguiu até a avenida Euclides Figueiredo próximo ao local conhecido como Maria Gorda, onde ocorreu uma troca de tiros e o condutor foi alvejado e morreu no local. Um segundo elemento foi preso.

Já a terceira pessoa que teria participado do assalto conseguiu fugir, e no percurso já em uma rua paralela à avenida Euclides Figueiredo, tomou de assalto uma moto Honda CG 150, placa IAB 2113, que o proprietário estava colocando para dentro de casa.

Familiares que chegaram ao local alegaram o condutor e proprietário do carro estaria refém, alegando ser um excelente rapaz trabalhador.

Já o elemento preso informou ser do bairro Siqueira Campos, e disse aos policiais civis e militares que conhecia o condutor do veículo a mais de um ano e meio, e que segundo o próprio bandido e que o condutor não estaria em nenhum momento refém deles, confirmando a participação nos arrastões.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

As informações e foto são de Sandoval Siqueira, o Sandoval Noticias

Munir Darrage