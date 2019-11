1ª RODADA DO SERGIPANO SUB-17 É FINALIZADA; ACOMPANHE OS RESULTADOS

16/11/19 - 05:59:20

A primeira rodada do Campeonato Sergipano SUB-17, foi finalizada nesta sexta-feira (15), com seis jogos. Mesmo no feriadão da Proclamação da República, atletas, comissão técnica e diversos torcedores estiveram nos estádios.

Na confrontos de hoje, o destaque foi a goleada do Estanciano diante a equipe do S.C. Aracaju. O canarinho venceu por 4×0. Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira:

Grupo C

Aracaju F.C 0x0 Força Jovem, estádio Velho Chico, em Neópolis

Grupo F

10h – Estanciano 4×0 S.C. Aracaju, estádio Augusto Franco, em Estância

15h – Botafogo 0x2 Santos, estádio Geraldo Oliveira, em Cristinápolis

Grupo G

10h – Olímpico 2×2 América de Pedrinhas, estádio Souzão, em Itabaianinha

15h – Lagarto 2×0 Boquinhese, CT do Lagarto, em Lagarto

Grupo H

10h – Itabaiana 3×1 Vital, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

O detalhe negativo que duas partidas foram canceladas e não aconteceram. O Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) vai analisar o caso na próxima segunda-feira (18) e após vai se pronunciar sobre a situação. Confira as partidas canceladas desta sexta-feira:

Grupo C

Boca Júnior x Nova Geração, estádio Fernando França, em Carmópolis

Grupo H

Canindé x Garra, estádio André Avelino, em Canindé de São Francisco

A FSF, também informa que a partida entre Força Jovem x Boca Júnior, que aconteceria no domingo pela segunda rodada foi cancelada. O confronto estava previsto para o estádio Manecão, em Aquidabã, às 15 horas. O jogo era válido pelo grupo C. A segunda rodada terá inicio no sábado e será finalizada na terça-feira. Acompanhe os confrontos:

sábado (16/11)

Grupo A

08h30 – Real Sergipe x Palestra, arena Santa Maria, em Aracaju

10h30 – Sete de Setembro x Agmenon, arena Santa Maria, em Aracaju

Grupo B

10h – Aracajuano x Espírito Santo, CT Flair Play, em Aracaju

Grupo D

10h – Independente x Rosário Central, estádio municipal, em Laranjeiras

Grupo E

08h30 – Flusão x Sergipe, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro

10h30 – Socorrense x Socorro, estádio Wellington Elias, em N. Sra do Socorro

Domingo (17/11)

Grupo C

10h – Nova Geração x Aracaju F.C, estádio municipal, em Pirambu

Grupo F

10h – Santos x Estanciano, estádio do Sesi, em Boquim

15h – S.C. Aracaju x Botafogo, estádio Augusto Franco, em Estância

Grupo G

10h – América de Pedrinhas x Lagarto, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas

15h – Boquinhese x Olímpico, CT Moita Bonita, em Lagarto

Grupo H

15h – Garra x Itabaiana, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana

15h – Vital x Canindé, estádio municipal, em Itaporanga D’ajuda

Terça-feira (19/11)

Grupo B

15h – Confiança x Zebra, Sesi do DIA, em Aracaju

Para ter acesso a tabela completa da competição é só acessar o tópico Competição/SUB-17 é fazer o download do arquivo. É bom lembrar que o estadual teve início no último sábado. O Sergipanos SUB-17, segue até o dia 21 de dezembro.

Foto Federação Sergipano de Futebol

Foto: Márcio Lima – ASCOM/Lagarto