Almoço Somese debate sobre a UFS e os desafios de um novo tempo

16/11/19 - 07:09:08

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) realizará eleições para novo mandato de reitor e vice-reitor no ano que vem e para discutir sobre algumas propostas, a Sociedade Médica de Sergipe (Somese) recebeu como convidada nessa quinta-feira, 14, Dra. Denise Leal Fontes Albano Leopoldo que debateu sobre o tema: ” UFS e os desafios de um novo tempo: a hora e a vez de uma mulher como Reitora?”

A convidada é professora associada da UFS, doutora pela UFPE, ex-conselheira do CONSU e CONEPE/UFS, ex-coordenadora do Curso de Direito/UFS e atual presidente do NDE.

De acordo com o presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, o debate conduzido pela Dra. Denise foi admirável e destacou a importância de uma mulher à frente da reitoria da UFS. “Acredito que agora é a vez de uma mulher ocupar o cargo máximo de uma universidade e poder mostrar sua capacidade de atuação”, pontuou Dr. Aderval.

A palestrante apresentou suas propostas e ideias e agradeceu a oportunidade dada pela Somese. “O espaço foi super qualificado e com uma audiência tão seleta. Debater com a classe médica teve uma contribuição significativa e, para mim, a instituição cumpre com esse papel social que vem desempenhando”, destacou Dra. Denise.

Segundo a Procuradora Federal de Justiça e professora da UFS e Unit, Jane Nascimento, a Dra. Denise é um nome excelente para o mandato de reitora. “As mulheres estão ocupando os espaços que verdadeiramente têm condições e a oportunidade de se ter uma mulher no comando da UFS é valoroso”, enfatizou Dra. Jane.

Para o médico do trabalho, Dr. Paulo Amado, o almoço dessa semana trouxe um tema muito conveniente sobre a possibilidade de termos uma reitora na UFS. “Foi importante avaliarmos a proposta que a Dra. Denise se propõe a realizar e espero que a UFS seja de fato uma Instituição de Ensino, de formação de saberes e de pesquisa dentro do Estado de Sergipe”, explicou Dr. Paulo.

Matéria: Ascom Somese

Foto: Leonardo Vilas Boas