ARACAJU SEDIARÁ ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO

16/11/19 - 08:01:47

Aracaju sediará entre os dias 17 e 22 de novembro o 37º Encontro Nacional dos Auditores-Fiscais do Trabalho (Enafit). O evento vai reunir cerca de 400 profissionais da categoria para discutir o tema ‘A Auditoria-Fiscal do Trabalho e o futuro do trabalho humano’. O evento é organizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho – SINAIT e pela Delegacia Sindical de Sergipe – DS/SE.

A programação é composta por palestras, painéis, mesa redonda, apresentações de estudos de caso e cursos para Auditores-Fiscais do Trabalho e o público externo, destacando as diversas transformações tecnológicas e os seus impactos sobre as formas de organização do trabalho.

As atividades terão início no domingo, às 7h, no Parque da Sementeira, com a 2ª Corrida Contra a Escravidão. A prova, que tem como objetivo dar visibilidade à luta da categoria contra as formas de trabalho escravo, além de despertar a atenção da sociedade para esta causa, reunirá 600 atletas, percorrendo distâncias de 2,5, 5 e 10 km.

A abertura oficial do Enafit será realizada também no domingo, às 19h, no Mansion Eventos. Os trabalhos técnicos, por sua vez, terão início na segunda e serão realizados no Centro de Convenções José Carlos Silva, no Hotel Del Mar.

Atividades

Na segunda-feira, a partir das 8h30, será promovido o curso ‘Gestão de Riscos Ocupacionais’, destinado a profissionais que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. Cerca de 130 pessoas se inscreveram para o evento gratuito, ministrado por Auditores-Fiscais do Trabalho.

As atividades direcionadas aos Auditores-Fiscais também começam pela manhã na segunda-feira, com reuniões de caráter institucional, com representantes da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho e do SINAIT.

Os debates prosseguem até a sexta-feira, abordando assuntos como as novas formas de contratação e tecnologias, desafios da imigração, erradicação do trabalho escravo e infantil, Previdência Social e a Proposta de Emenda Constitucional 186/2019, chamada pelo governo de PEC Emergencial.

Ao longo do Encontro também será realizada a 11ª Jornada Iberoamericana de Inspetores do Trabalho, que contará com a participação de Inspetores do Trabalho de outros países, como o Uruguai, professores e procuradores do Trabalho para discutir a precarização do emprego causada pelas novas tecnologias, em especial o caso dos motoristas de aplicativos.

A programação também conta com um concurso de artigos científicos. O tema deste ano é “O Direito do Trabalho sob a ótica da proteção aos direitos, à saúde e à segurança do trabalhador, de acordo com o princípio da dignidade humana, previsto na Constituição Federal de 1988”.

“Esse é um momento importante para discutirmos as estratégias que serão utilizadas no enfrentamento aos ataques desferidos pelo governo contra a Inspeção do Trabalho e o conjunto dos servidores públicos. A união de todos é fundamental neste momento em que o serviço público é alvo de um desmonte”, explica o presidente do SINAIT, Carlos Silva.

Mais informações sobre o Enafit podem ser obtidas nos sites www.sinait.org.br e www.enafit.com.br e pelo telefone 3025-0135.

Fonte e foto: Assessoria do Evento