Conselho de Psicologia de Sergipe realiza Seminário de Relações Interétnicas

16/11/19 - 06:50:46

Com o tema “Desvelando o Racismo: quais vidas importam, quais vidas incomodam?”, o Conselho Regional de Psicologia da 19a Região (CRP19), por meio do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Interétnicas, realiza a quarta edição do SEMPRI – Seminário Psicologia e Relações Interétnicas. O encontro acontece de 20 a 22 de novembro, na Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão (SE).

“O evento se estabelece como um importante espaço de encontro, discussões e construção dos diversos campos da sociedade – instituições, movimentos sociais, comunidade, visando o fortalecimento das lutas antirracistas e por igualdade social”, enalteceu Joana dos Santos, ativista dos Direitos Humanos, pesquisadora sobre Relações Raciais e uma das coordenadoras do GT/CRP19.

O seminário, alusivo à Semana da Consciência Negra, propõe mesas redondas, conferências e rodas de conversa. Na quarta-feira (20), 17h, o evento será aberto com apresentação artística e haverá o lançamento da campanha “Todo o racismo é uma forma de violência”.

Na quinta-feira, 21, as atividades começam às 8h com a mesa “Corpos negros e afetividade”, com os palestrantes Hênio Rodrigues, Taynã Querino e mediação Klécio Barbosa. O segundo tema da manhã será “Antirracismo: perspectivas psicológicas e educacionais”, com Uelinton Moreira, Israel Jairo e mediação Joana dos Santos. À tarde, a partir das 14h, Baruc Fontes e Paloma de Souza tratam sobre “Qual lugar da branquitude na luta antirracista?” A mediação será de Uelinton Moreira. Adriana Marcelino e Genisson Sabino trarão o tema “Violência como projeto de extermínio da população negra”. A mesa redonda será mediada por Fabyanne Wilker.

O último dia do SEMPRI, sexta, 22, será iniciado com apresentação cultural. Na programação, três Mesas Redondas serão realizadas. Pela manhã “Feminismo negro”, com Tayná Gomes, Aline Braga e Pérola Lavinny. A mediação será de Thays Gonçalves. Para o tema, “Psicologia Preta”, Klécio Barbosa será o mediador e as palestrantes, Joana dos Santos e Taynã Querino. Encerrando o IV SEMPRI, membros do GT Psicologia e Relações Interétnicas/CRP19 abordam “Luta antirracista: é possível mudar esse cenário?”.

O Seminário Psicologia e Relações Interétnicas é um evento gratuito e será concedida certificação eletrônica de participação. As inscrições poderão ser realizadas pelo SIGAA (Sistema de eventos da UFS):

https://www.sigaa.ufs.br/sigaa/public/extensao/paginaListaPeriodosInscricoesAtividadesPublico.jsf;jsessionid=356631F229953ECE22F2AE985BE7C45C.fragata3.

Da assessoria