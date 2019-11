SUSPEITOS DE SEQUESTRAR PROFESSORA SÃO PRESOS NO MUNICÍPIO DE LAGARTO

16/11/19 - 06:41:40

Dois suspeitos de participar do sequestro de uma professora em Nossa Senhora do Socorro foram presos na tarde desta sexta-feira (15) no município de Lagarto, na região Centro-Sul do estado.

Os policiais do Batalhão de Radiopatrulha, como apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar agiram rápido e o veículo e pertences da vítima foram recuperados.

Após o seqüestro, os suspeitos foram para o município de cidade de Estância e realizaram um arrastão de celulares de pessoas que estavam na rua e abandonaram a professora no Povoado Grota.

A polícia informou ainda que um dos celulares que eles haviam roubado no município de Estância foi rastreado e indicou a localização deles para que os policiais pudessem efetuar a prisão.

Foto Lagarto Como eu Vejo