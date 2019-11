FUNDAT REGISTRA ALTA PROCURA NO 1º DIA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS

16/11/19 - 07:36:19

Anunciadas nesta quarta-feira (13), as 4.026 novas vagas para o mês de novembro em cursos e oficinas ofertadas pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), levaram à sede do órgão milhares de cidadãos nesta quinta-feira, 14.

Moradora do bairro José Conrado de Araújo, Elineusa Correia, 29, foi à Fundat e se inscreveu na oficina de Auxiliar de Farmácia (100h). Ela acredita que a qualificação fará com que ela se destaque diante da grande procura por profissionais nesse segmento.

“Temos muitas farmácias em Aracaju e por isso é oferecido muitas vagas de emprego para essa área. Então, eu sei que isso [a capacitação] pode me ajudar a conseguir um emprego”, ressaltou Elineusa, destacando o papel positivo desempenhado pela Fundat, referente à preocupação de ser o elo entre as pessoas que estão desempregadas e as oportunidades existentes no mercado de trabalho.

Já Jonas Silva, 22, é morador do bairro Coroa do Meio e está desempregado. Por este motivo, também foi à sede da Fundat nesta quinta para fazer sua inscrição para o curso de Porteiro (60h), com o objetivo de adquirir experiência e ficar melhor preparado para concorrer às vagas de emprego neste segmento.

“Estou em busca de novas oportunidades. Essa é a primeira vez que venho até a Fundat e gostei bastante do atendimento e de como eles explicaram como funcionam as oficinas”, diz Jonas, que também falou sobre a sua expectativa para o início das aulas. “Espero ter um resultado positivo depois que receber meu certificado, para logo conseguir um emprego”, comenta.

As inscrições para os cursos e oficinas são gratuitas e seguem abertas enquanto houver vagas. As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, na sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou diretamente na Unidade de Qualificação Profissional (UQP) e associação/instituição parceira onde ocorrerá o curso.

No ato da inscrição, é necessário apresentar os seguintes documentos: original do RG, CPF, comprovante de residência (com CEP de Aracaju) e declaração de escolaridade (ou histórico escolar). Para os cidadãos que tiverem entre 14 e 17 anos, será obrigatório o acompanhamento dos pais ou responsável, que também precisarão apresentar o RG e CPF.

Para outras informações, o cidadão pode contatar a Fundação pelo telefone (79) 3179-1331.

Fonte e foto Fundat