PROCON ALERTA CONSUMIDOR QUANTO A FALSAS PROMOÇÕES BLACK FRIDAY

16/11/19 - 07:47:50

A campanha Black Friday, da sexta-feira dedicada a descontos e promoções especiais que movimentam o comércio em diversos países, é um período muito aguardado por aqueles que desejam adquirir produtos por preços mais baixos. Com a aproximação da data, que acontece em 29 de novembro, e ações promocionais que antecedem o período, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), orienta os consumidores aracajuanos quanto a alguns cuidados que devem ser tomados para evitar transtornos.

De acordo com o coordenador do Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), Igor Lopes, é fundamental que o consumidor fique atento às promoções. “Nesse período da Black Friday, é comum que fornecedores anunciem descontos muito atrativos para os consumidores. Muitos deles, infelizmente, não condizem com o que é alegado”, alerta o coordenador.

Por isso, é importante que nos dias que antecedem a data, o consumidor observe os preços e realize o comparativo. “O consumidor pode realizar uma consulta prévia desses preços, para se certificar se aquele desconto que está sendo anunciado pelo fornecedor é de fato um desconto real, evitando aquilo que costumamos chamar de ‘comprar pela metade do dobro'”, orienta Igor Lopes.

Ainda segundo o coordenador do Procon, caso o cidadão se depare com essa situação, estará diante de uma prática abusiva, que seria a publicidade enganosa. “Nesses casos, o consumidor deve informar aos órgãos de proteção, para que sejam adotadas as medidas cabíveis”, afirma Igor Lopes.

Para auxiliar no processo de registro dessas denúncias, o consumidor pode apresentar documentos que comprovem a prática abusiva. “É indicado tirar fotografias, guardar encartes, e, se a relação de consumo for estabelecida através da Internet, é possível ‘printar’ a tela”, reforça Igor Lopes.

Atendimento

Para o esclarecimento de dúvidas ou realização de denúncias, o consumidor pode entrar em contato com o Procon Aracaju por meio do SAC 151, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

O órgão também disponibiliza o serviço de agendamento online, no site procon.aracaju.se.gov.br, pelo qual o consumidor pode agendar data e horário do atendimento presencial na sede do órgão, conforme disponibilidade. O Procon Aracaju está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, bairro São José.

Foto Felipe Goettenauer