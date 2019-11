SERVIDORES DO DER SERGIPE RECLAMAM A FALTA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO

16/11/19 - 08:18:40

O não pagamento do 13º salário aos servidores do DER/SE, que estão se aposentando neste ano, está causando preocupação, apreensão e eles alegam que esperam uma posição da direção do órgão.

Nesta sexta-feira (15), o fato foi comunicado à redação e o servidor que pediu para não ser identificado com medo de represálias, disse que, no DER/SE, os servidores que se aposentaram no ano de 2019 não irão receber seu décimo terceiro proporcional aos meses trabalhados.

Ainda segundo o servidor, o diretor financeiro informou que não disponibiliza dos recursos para pagamento, e que está aguardando verba da secretaria da Fazenda (SEFAZ).

Preocupado, ele questiona “enquanto isso os servidores ficarão sem receber? Sendo que o décimo terceiro é lei, portanto tem que ser pago integral durante o ano trabalhado”.

O servidor conclui a denuncia informando que “existem aposentados aguardando desde 2018. Aguardamos uma posição do governo do Estado”.

Munir Darrage