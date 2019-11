Ver Aelson: “Não temos rejeição ao nome do secretário ou qualquer outro nome”

16/11/19 - 06:56:30

Foi desta forma que o Presidente de Câmara dos Vereadores de Propriá, Aelson Publicidade (PSD), iniciou entrevista ao programa Inove Notícias da rádio Liberdade 100.3 FM com apresentação do radialista Kleber Alves.

Segundo o parlamentar, trata-se de boatos e fake News os comentários de que o atual Secretário de Saúde do Estado de Sergipe, Dr. Valberto Oliveira, venha a se filiar ao partido com o propósito de ser o candidato da sigla durante o processo eleitoral de 2020 na cidade ribeirinha.

“Acreditamos na palavra e no compromisso de nossos líderes [deputado federal Fábio Mitidiere e Jeferson Andrade] em apoiar e proporcionar respaldo ao nosso projeto de pré-candidato ao cargo de prefeito. Qualquer informação contrária é boato e improcedente”, frisou.

Já em relação a possível filiação de Dr. Valberto, Aelson destacou que ele é bem-vindo ao PSD, agora, sem atropelar e passar por cima de ninguém.

“Não é qualquer um que ocupa cargo ou função que passará por cima, atropelando um projeto eleitoral e de candidatura que já existe e está sendo construído pelo grupo. Tenho respaldo e garantia dos meus líderes”, enfatizou.

Durante participação no programa, que vai ao ar diariamente das 17 às 19h, o parlamentar revelou que está sendo construído um projeto de desenvolvimento sustentável para a cidade. E que, por isso, não deve-se dizer que o vereador Aelson não será candidato.

“Se está bem nas pesquisas, passe a cuidar e tratar de suas caminhadas. Esqueçam o vereador Aelson que está trabalhando e caminhando com os amigos. Cada um construa o seu caminho. O PSD em Propriá é super organizado, tem comando e tem candidato”, destacou.

Finalizando entrevista, o vereador lembrou que não tem rejeição ao nome do secretário ou qualquer outro nome que deseje se filiar ao partido.

“Vamos continuar com a nossa caminhada, e no início do próximo ano estaremos realizando o 2º Grande Ato de filiação, com ingresso de lideranças e vereadores que estão aguardando abertura de janela”, concluiu.

Por Elder Santos

Foto assessoria