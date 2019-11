BATIDA ENVOLVENDO CARRO DE PASSEIO E MICRO-ÔNIBUS DEIXA UM MORTO E DOIS FERIDOS

17/11/19 - 06:09:17

Um grave acidente ocorrido neste sábado (16) envolvendo um veículo de passeio e um micro-ônibus do transporte intermunicipal deixou um morto e duas pessoas gravemente feridas na SE-170, no município de Lagarto.

Um homem de 62 anos morreu no local e outras duas pessoas foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em estado grave e levadas para uma unidade hospitalar. O Corpo de Bombeiros também foi acionada para retirar as vítimas do veículo.

Foto BPRv