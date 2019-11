CONFIANÇA VENCE O CRB EM CASA E MANTÉM CHANCE DE CLASSIFICAÇÃO NO SUB-20

17/11/19 - 06:10:15

O Confiança venceu o CRB, conquistou o primeiro triunfo na Copa do Nordeste sub-20 e manteve as chances de classificação para a próxima fase da competição regional. O confrontou aconteceu na tarde deste sábado, na Arena Batistão, em Aracaju, pelo grupo C.

Com o resultado, a primeira vitória na competição, o Confiança soma agora cinco pontos na tabela e pode alcançar a classificação se vencer o próximo jogo. Na próxima rodada, no sábado, 23, o Dragão enfrentará o Vitória-BA no Barradão, em Salvador.

O Confiança volta à campo no próximo sábado, às 15h, contra o Vitória, no Barradão. O Dragãozinho precisa vencer e torcer por um empate entre CRB e Bahia para se classificar.

Foto: Guilherme Fraga