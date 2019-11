Governador Belivaldo Chagas tem alta médica, mas continua afastado por uma semana

17/11/19 - 09:20:35

A assessoria do governador Belivaldo Chagas, emitiu uma nota no inicio da manhã deste domingo (17), informando que ele já teve alta e saiu do hospital São Lucas com quadro estável e sem nenhum dos sintomas apresentados no ato da sua internação.

Ainda segundo a nota, “todos os exames demonstraram que ele está bem de saúde. Por precaução e orientação médica, ele deve repousar durante essa semana”.

Ao deixar o hospital, Belivaldo usou as redes sociais para dizer que estava bem a agradecer o apoio que recebeu. “Passando pra avisar que já tive alta hospitalar e estou em casa. Os exames atestaram que minha saúde está boa, mas os médicos pediram pra eu descansar durante essa semana. Vou obedecer, mas na outra já estarei de volta. Obrigado a todos que se preocuparam comigo, pelas mensagens de apoio e orações”.

Sobre o motivo da internação, a assessoria informou que “no início da tarde de sexta-feira, 15, o governador passou mal e foi levado ao Hospital São Lucas onde realizou exames e foi medicado e assistido pela equipe médica do hospital com um quadro neurológico muito associado ao estresse”.

Conforme a assessoria, a vice-governadora Eliane Aquino continuará à frente do executivo.