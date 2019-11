Governadora em exercício prestigia abertura do Festival de Artes de São Cristóvão

17/11/19 - 08:03:23

Com o tema Resistir para Existir, o Festival de Artes de São Cristóvão (FASC) chega em sua 36º edição

Na noite da desta sexta-feira, 15, a governadora em exercício, Eliane Aquino, participou da abertura do 36º FASC, em São Cristóvão. Organizado pelo prefeito do município, Marcos Santana, o evento, que se estenderá até o dia 17 de novembro, traz para a cena cultural sergipana diversas manifestações artísticas.

De acordo com Eliane Aquino, o Festival de Artes de São Cristóvão é um instrumento importantíssimo para a manutenção das raízes culturais sergipanas. ”O FASC é um ato de resistência e de valorização da nossa cultura, que cada vez mais precisa ser afirmada e expressada, seja através da música, do teatro, da pintura, da dança ou de tantas outras formas. O Festival é um exemplo para todo o estado de Sergipe e para o Brasil, de uma festa democrática, e que busca disseminar as nossas tradições culturais, então eu só tenho a parabenizar o prefeito Marcos Santana, que resgatou a realização do FASC logo em 2016 e tem dado continuidade a esta festa tão linda”.

“Em minha concepção o FASC dialoga com a responsabilidade social. Um ambiente heterogêneo, para todos, com música dos mais diversos estilos, além do conhecimento gerado a partir dos debates em meio aos nossos prédios históricos. Um caldeirão cultural poderoso e que está posicionado nas trincheiras da resistência. Para mim é uma honra ter trazido novamente para o calendário de São Cristóvão este evento tão importante”, declara o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

Para a presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP), Conceição Vieira, cada cidade deve buscar mecanismos de valorização. “Mesmo com recursos financeiros limitados, o governador Belivaldo Chagas nos pediu para que apoiássemos o evento com o que fosse possível via FUNCAP, e nós o fizemos, o que mostra um compromisso do Governo de Sergipe com a Cultura e a Arte em nosso estado. Nacionalmente estamos fragilizados em relação a este tema, então é de uma importância extrema que cada lugar valorize suas tradições culturais.

Baiana de Salvador, a bióloga Elisiane Reis foi até a cidade São Cristóvão para conhecer o festival. “Tenho familiares aqui em Sergipe que me contaram sobre o evento, eu me interessei e resolvi aproveitar o feriadão para vir. Estou encantada com tudo o que vi aqui. Com as bandas, o centro histórico e tudo que São Cristóvão tem a oferecer. Voltarei com certeza”

Foto Danilo França