Pesquisa aponta variação de preços dos combustíveis

17/11/19 - 10:17:04

A Prefeitura de Aracaju divulgou nova pesquisa de preços dos combustíveis, elaborada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), da Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

Para tanto, a equipe do Procon Aracaju visitou 30 estabelecimentos que comercializam combustíveis na capital, nos quais foram observados os valores cobrados pelo diesel S- 10, etanol, gasolina aditivada, gasolina comum e pelo gás natural veicular – o GNV.

“Esse levantamento visa a orientar os consumidores sobre os preços praticados na capital e proporcionar o monitoramento do mercado”, afirma o coordenador geral do Procon Aracaju, Igor Lopes, ao explicar uma das finalidades da pesquisa.

Diante dos dados coletados, o Procon Aracaju constatou uma variação nos preços praticados pelos postos de combustíveis, que oscilam entre R$0,04 (aproximadamente quatro centavos) e R$0,45 (aproximadamente quarenta e cinco centavos), com base nos valores registrados no dia 12 de novembro.

Para a gasolina comum foi registrado o maior preço de R$4,499 e o menor preço de R$4,190. Já a gasolina aditivada chegou a R$4,719, sendo o menor preço registrado em R$4,260. O Diesel S-10 temo como maior preço registrado R$3,999 e o menor em R$3,690. O Etanol variou aproximadamente R$0,25 e o gás veicular com a menor variação, de aproximadamente R$0,04.

Além de orientar os consumidores sobre os valores dos combustíveis, o Procon Aracaju também informa que devem ser levadas em consideração sobre a pesquisa que as variações e os preços constatados referem-se ao dia em que foram realizados os levantamentos.

Portanto, os dados coletados estão sujeitos à alteração, conforme a data da compra, inclusive, por ocasião de descontos especiais, ofertas e promoções. É preciso considerar, inclusive, que os postos de uma mesma rede podem praticar preços diferenciados.

Confira a tabela.

Atendimento

Para realizar denúncias ou esclarecer dúvidas é possível acionar o Procon Aracaju através do SAC 151, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O serviço de agendamento online também está disponível através do site procon.aracaju.se.gov.br, e por meio dele o consumidor que deseje registrar uma reclamação na sede do órgão pode escolher a data e horário do seu atendimento, conforme disponibilidade.

O Procon Aracaju está localizado na avenida Barão de Maruim, 867, São José.