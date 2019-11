SUSPEITO POR ROUBOS E HOMICÍDIOS MORRE EM CONFRONTO COM A POLÍCIA

17/11/19 - 07:00:43

Um homem identificado como Alisson Santos Oliveira, morreu em confronto com Policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) após reagir ao cumprimento de um mandado de prisão na manhã deste sábado (16) no Bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), são de que na abordagem, o homem reagiu à chegada dos policiais e foi alvejado. Ele foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não sobreviveu. Foram apreendidas uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa e uma arma de fogo.

Contra ele, além do processo por roubos praticados na região de Lagarto, também existiam investigações pelo crime de homicídio. Levantamentos recentes da Delegacia Regional de Lagarto e do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) suspeitam de que ele preparava outros assaltos em Aracaju e região metropolitana.

Informações e foto são da SSP