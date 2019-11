43 vítimas de acidente envolvendo motos são socorridas durante o final de semana

18/11/19 - 16:09:32

O Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), atendeu 498 usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o final de semana com feriado (15 a 17 de novembro), desse total, 102 pacientes ficaram internados nas dependências do hospital. É o que aponta o relatório de produção da unidade, gerenciada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

O superintendente do Huse, Darcy Tavares, destaca o importante papel do hospital para todo o Estado. “O hospital é referência em Sergipe, por isso, é expressivo o número de atendimentos, sem falar que dispõe de um dos melhores parques tecnológicos do Nordeste. Além disso, contamos com a indiscutível capacidade técnica dos servidores”, ressaltou.

A otimização dos serviços disponibilizados no Pronto Socorro do Huse, caracteriza a assistência oferecida pelas equipes que trabalham diariamente para oferecer a melhor qualidade no atendimento. São diversos procedimentos de urgência e emergência, consultas especializadas, administração de medicamentos, realização de exames complexos, atendimentos de enfermagem em geral, tratamentos clínicos de traumas ortopédicos, cirurgias, oncologia, pediatria, entre outros realizados e administrados de acordo com a classificação de risco.

Foram totalizados 43 vítimas de acidente motociclístico, quatro vítimas de acidente automobilístico, três vítimas de atropelamento, cinco vítimas de arma de fogo, quatro vítimas de arma branca, além dos casos de baixa complexidade que acabam sendo atendidos na Área Azul do hospital. Na pediatria foram registrados 45 atendimentos, desses, apenas 15 ficaram internados na unidade. A Sala de Sutura e a ortopedia do hospital receberam 245 pacientes. Desse total, 45 ficaram em observação. Já os consultórios do otorrino e oftalmo foram registrados 45 atendimentos.

Já na Área Azul Adulto, local que continua recebendo pacientes de baixa complexidade e que deveriam ser atendidos pelas Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s) recebeu 148 pacientes com sintomas de dor abdominal, dor de cabeça, sintomas de febre, entre outros casos. Destes, 32 ficaram internados em observação.

Informações e foto SES