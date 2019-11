A farra das diárias

18/11/19 - 07:49:12

O Movimento MOVA-SE promete divulgar, nesta segunda-feira, o valor das diárias pagas este ano por todas as câmaras de vereadores de Sergipe. O montante deve ser elevado, pois somente o legislativo de Socorro, na Grande Aracaju, torrou em diárias, agora em 2019, algo em torno de R$ 150 mil. Alguém vai se apressar em dizer que este expediente é legal, mas não há como negar que é imoral. Os parlamentares, na maioria das vezes, participam de eventos fora de seus municípios unicamente para botar a mão na grana do contribuinte. No final deste mês, vereadores de todo o Brasil participarão em Aracaju de um destes animados conclaves custeados pelos contribuintes. É por causa de mordomias como estas que tem crescido o número de pessoas querendo se eleger vereador unicamente mamar nas tetas gordas do poder. Só Jesus na causa!

Susto no governo

Depois do susto pregado pela pressão alta, o governador Belivaldo Chagas (PSD) descansa em casa. Mesmo tendo se recuperado bem do estresse, os médicos que o acompanharam no hospital recomendaram repouso absoluto. Enquanto isso, a vice Eliane Aquino (PT) permanecerá no comando do governo até o final desta semana, quando Belivaldo já deverá estar plenamente restabelecido para voltar ao batente. Saúde!

Mais água

Nesta segunda-feira, a Chesf começa a aumentar a vazão da Hidrelétrica de Xingó, que hoje é de apenas 1.080 m³/s. O maior volume d’água rio abaixo visa permitir o deslocamento da Canoa de Tolda Luzitânia para ser submetida a uma manutenção em Pão de Açúcar (AL). A embarcação, considerada um patrimônio cultural, cruzará o Velho Chico na próxima quinta, quando a vazão estará em 1.400m³/s. Aff Maria!

Coletiva de condenado

E o condenado Manoel Sukita (PTC) concederá entrevista coletiva nesta terça-feira. Será pela manhã, em Capela, quando o indigitado deverá anunciar o nome da filha Isadora como pré-candidata a prefeita daquele município. Ontem, o ex-presidiário jantou com o amigo e deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Condenado a quase 13 anos de cadeia, Sukita deixou a penitenciária após o Supremo Tribunal Federal decidir que ninguém será preso antes do trânsito em julgado. Ah, bom!

Pique total

A governadora interina Eliane Aquino (PT) diz que começa “esta semana com o compromisso, ainda maior, de tocar as ações do governo de modo a assegurar que o governador Belivaldo Chagas possa se recuperar com tranquilidade e o mais breve possível”. A petista assumiu o Executivo na última quinta-feira, por conta da viagem que Chagas faria ao exterior. O périplo pela Europa, contudo, foi abortado por Belivaldo após sofrer um pico de pressão alta. Cruzes!

Propaganda vetada

Péssima notícia para os pré-candidatos: o Twitter promete bloquear anúncios com conteúdo político. A ideia é restringir a circulação de propaganda sobre qualquer candidato, partido, pesquisa eleitoral ou medida legislativa. No entanto, o Twitter permitirá a veiculação de propaganda sobre “causas sociais”, como mudança climática ou aborto. Marminino!

Boato negado

A presidente da Fundação Aperipê, Conceição Vieira (PT), negou a existência de uma política de sucateamento da TV Aperipê (Canal 2) visando provocar o seu fechamento: “Não existe isso. Criaram o boato e estão propagando por aí”. Segundo ela, apesar da limitação financeira, a Aperipê tem feito agora um trabalho mais intenso que nos últimos anos. “Estando presente em tudo do estado”, frisa. Conceição disse, ainda, que a emissora deverá adquirir novos equipamentos em breve. Esta informação é do blog Primeira Mão.

Mendigo escorraçado

Causou revolta popular o vídeo mostrando o espancamento de um pedinte por dois seguranças da Igreja Universal do Reino de Deus. Deficiente físico, o mendigo foi escorraçado da porta da luxuosa chamada catedral da fé, em Aracaju. Segundo o vereador aracajuano Cabo Amintas (PTB), “os representantes da Igreja Universal precisam vir a público e se explicar”. É vero!

Banco dos réus

E o Tribunal Regional Eleitoral julga, nesta segunda-feira, os embargos declaratórios apresentados pela defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice Eliane Aquino (PT). Os dois foram cassados pelo TRE sob a acusação de abuso do poder econômico na campanha eleitoral passada. A expectativa é que os embargos sejam rejeitados, obrigando Belivaldo e Eliane recorrer ao TSE contra a cassação dos mandatos. Aguardemos, portanto!

Clima quente

O clima político começa a esquentar em Lagarto. Os ex-aliados Valmir Monteiro (PSC) e Gustinho Ribeiro (SD) já estão trocando farpas pesadas de olho nas eleições de 2020. Segundo o filho de Valmir, deputado estadual Ibrain Monteiro (PSC), “Gustinho vive de fazer molecagens”. O parlamentar acusa o ex-aliado de não cumprir promessas, abandonar lideranças políticas e de ter dado uma rasteira no ex-deputado federal André Moura (PSC). “Ele é um político sem palavra, que ninguém confia”, brada Ibrain. Misericórdia!

Aquarelas e colagens

A artista plástica Hortência Barreto abre, amanhã, a exposição de aquarelas e colagens batizada de “Pelo perfume da janela, a paisagem passeava de trem”. O evento de abertura está marcado para às 18h, no Museu da Gente Sergipana, centro de Aracaju. Tendo como curadora Rosina Fonseca Rocha, a mostra permanecerá aberta à visitação até 19 de janeiro de 2020, sempre das 10h às 18h. Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no Sergipe Jornal, em 26 de dezembro de 1936.