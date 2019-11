ADIADO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE BELIVALDO CHAGAS

18/11/19 - 13:18:46

Os dois embargos de declaração apresentados pela defesa do governador Belivaldo Chagas (PSD) e da vice-governadora Eliane Aquino (PT) após a decisão de cassação dos seus mandatos por abuso de poder político nas eleições 2018 e que seria julgado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE/SE) foi adiado. O julgamento será realizado no próximo dia 25.

Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe informa que as sessões plenárias anteriormente marcadas para os dias 18, 19, 20 e 21/11 foram transferidas para os dias 25/11 (segunda), às 14h, 26/11 (terça), às 15h, 27/11 (quarta), às 14h e 29/11 (sexta), às 7h30.