BOLSONARO ALMOÇA COM SELEÇÃO DO BRASIL SUB-17, TETRACAMPEÃ

Título mundial foi conquistado com vitória por 2×1 sobre o México

Vinte e quatro seleções disputaram a Copa do Mundo da Fifa Sub-17 que começou no dia 26 de outubro, no Bezerrão. O estádio sediou as partidas de abertura e o encerramento.

Os estádios Olímpico e da Serrinha, em Goiânia (GO), e o Estádio Kléber Andrade, em Vitória (ES), também receberam jogos desse mundial.