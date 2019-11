Brigada Itinerante de Combate à Dengue vai a Laranjeiras e Propriá

18/11/19 - 10:14:54

A Brigada Itinerante de Combate à Dengue da Secretaria de Estado da Saúde (SES) chegará esta semana aos municípios de Laranjeiras segunda e terça- feira, 18 e 19; e de quarta a sexta- feira, 20 a 22, a Propriá. A principal função da brigada é a educação em saúde, é orientar os moradores sobre os cuidados preventivos contra a dengue, como destruir possíveis criadouros.

A Brigada conta com mais 50 agentes, que somados aos profissionais já em campo totalizam 100. A força-tarefa do governo do Estado, gerenciada pela SES com o apoio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), foi criada para apoiar os municípios que estão em situação de alto e médio risco de infestação do mosquito causador da Dengue, Zica e Chikungunya.

À brigada cabe, também, o trabalho de vistoriar os domicílios em busca de criadouros do mosquito, localizá-los e eliminá-los. “Pelo menos 80% dos focos do mosquito estão dentro das casas”, alertou o coordenador da brigada, Edvaldo Ferreira Maciel.

São as lavanderias as campeãs em criadouros, mas o lixo urbano vem logo atrás, trazendo copinhos, casca de ovos e outros itens que acumulam água e são prósperos em larvas tanto quanto as caixas d’água. Há, ainda, os reservatórios de água do degelo dos refrigeradores que apetecem as larvas, como os potes e filtros, segundo destaca Edvaldo Maciel.

Fonte e foto SES