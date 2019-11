CBM Sergipe tem representante na Maratona de Curitiba 2019

18/11/19 - 15:35:02

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) teve um representante na Maratona de Curitiba 2019, realizada na manhã do último domingo (17), na praça Nossa Senhora de Salete, localizada em Curitiba, no capital do Paraná.

Os Bombeiros de Sergipe tiveram como participante o sargento Wedmo Mangueira, guarda-vidas do Grupamento Marítimo (Gmar), que percorreu 42,2 km em 3h19min.

“Essa foi a minha segunda maratona, a primeira tinha sido no Rio de Janeiro, no ano passado. Foi uma prova muito dura por conta das ladeiras, mas treinei bastante, uma média de cinco dias de corrida por semana e dois dias de musculação, preenchendo minha semana toda com treinamentos. O resultado foi muito satisfatório, consegui baixar meu tempo em 14 minutos, em relação a maratona do Rio. Me sinto muito feliz por essa conquista”, afirma o guarda-vidas.

O sargento Wedmo ainda relata que o início da corrida para ele, foi feita por conta dos bombeiros, pelos trabalhos de guarda-vidas realizados, dando assim um pontapé inicial e se dedicando mais.

Fonte: CBM/SE