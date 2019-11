Centro Médico do Trabalhador bate recorde de 150 mil atendimentos no Nestor Piva

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva alcançou em 10 meses de gestão do Centro Médico do Trabalhador um recorde histórico. A UPA registrou, o maior número de atendimentos realizados nos últimos anos: foram 150.929. Sendo 1.107 apenas no final de semana. Para tanto, a equipe da Unidade é composta diariamente de 10 médicos: clínicos, estabilização, cirurgia, ortopedista, ultrassom e enfermeiros.

A gestão atribui esse aumento às melhorias realizadas na unidade, desde a um novo sistema de refrigeração, disponibilização de serviços para a realização de exames, raio X fixo e móvel, laboratório, dentre outros serviços.

Atualmente, a unidade é um cenário para a realização das aulas de práticas das habilidades médicas com o professor Dr. José Aparecido.

“Aqui, os estudantes atuam no atendimento aos usuários sob orientação e supervisão de docentes. “As ações de ensino são organizadas pelos professores e visam à qualidade do aprendizado, o que se reflete na qualidade da assistência à população”, garante Jória Dias (Gestora Administrativa).

A gestão do Centro Médico do Trabalhador trabalha com o propósito de promover a humanização na unidade, seja como forma de assistência prestada às pessoas, seja com o desenvolvimento de outras ações voltadas ao bem estar de todos os envolvidos no processo de saúde.

“Ficamos lisonjeados em conseguir atender toda essa demanda sem intercorrências, conquistamos a confiança da população e o volume de atendimentos aumenta a cada dia”, acrescentou Jória.

De acordo com o Sócio Administrador do Centro Médico do Trabalhador, Dr. Eduardo Pinto, é de extrema importância esse saldo e retorno positivo da população em relação ao atendimento prestado e infraestrutura oferecida. “Isso não só melhora a prestação de serviços relacionados à saúde como também eleva a qualidade de vida dos aracajuanos”, ressaltou.

A Unidade de Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia, em todos os dias da semana, incluindo feriados e pontos facultativos, possibilitando o primeiro atendimento e a estabilização de pacientes acometidos por qualquer tipo de urgência.

