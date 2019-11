Ciúmes pode ter provocado um assassinato e uma tentativa de feminicídio no interior

18/11/19 - 06:50:58

Um homem morreu e uma mulher ficou gravemente ferida após ser golpeada com faca no final da tarde do último sábado (16), no Povoado Bom Sucesso, no município de Poço Redondo.

As informações são de que a vitima identificada como Eval Gomes Nascimento, 59 anos, (foto) chegou na residência do acusado e perguntou por ele. A mulher disse o marido não estava e então mandou que ele entrasse e aguardasse o esposo.

Assim que o dono da casa chegou e viu o homem, não conversou e começou a aplicar as facadas que atingiram Eval, que não resistiu e morreu. Já a mulher também foi atingida e ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Após o crime, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. Quem tiver alguma informação pode ligar para 181 ou 190.

Com informações do radialista J. Pereira