Correios realiza leilão de bens móveis em Aracaju no próximo dia 27

18/11/19 - 12:39:24

A Superintendência dos Correios em Sergipe irá realizar, no próximo dia 27, um leilão de bens móveis inservíveis para a empresa. Serão colocados à venda 39 lotes – individuais e agrupados – de variados bens, a exemplo de veículos, estações de trabalho, cadeiras, microcomputadores, impressoras, aparelhos de ar-condicionado, bicicletas, bebedouros e frigobares. Os lances mínimos variam entre R$ 87,72 e R$ 10.985,30. O leilão terá início às 9h no auditório do edifício-sede, localizado na Rua Laranjeiras, 229, Centro.

Parte dos itens apresenta boas condições de uso. Todos os 24 veículos que serão colocados à disposição encontram-se licenciados e sem nenhuma restrição. Os lotes à venda estarão disponíveis para visitação entre os dias 20 e 26 (exceto sábado e domingo), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, no pátio do Complexo Operacional situado na Rua Alagoas, nº 1.316, bairro José Conrado de Araújo. Não é necessário agendar a visitação.

Podem participar do leilão pessoas jurídicas ou físicas, desde que sejam maiores de idades, não tenham sido declaradas inidôneas pela União, Estado ou Distrito Federal, e que não estejam cumprindo sanção de impedimento ou suspensão de contratar com a Administração Pública. No dia do evento, será exigida apresentação de documento de identificação com foto e CPF. Recomenda-se o comparecimento ao local de realização com meia hora de antecedência.

O edital está disponível para consulta no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br/sobre-os-correios/para-fornecedores/licitacoes. Quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através dos telefones (79) 2107-6182/6141/6106.

Coordenação de Comunicação-SE