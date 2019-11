CRIANÇA DE DEZ ANOS MORRE AFOGADA APÓS CAIR DA PONTE NO SÃO CONRADO

18/11/19 - 05:29:16

Um menino de apenas 10 anos morreu afogada no último sábado (16) no Rio Poxim, no bairro São Conrado em Aracaju.

Segundo informações passadas por populares, a criança brincava em uma ponte quando acabou caindo e se afogando. O corpo da criança foi encontrado na manhã deste domingo (17).

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe informou que realizou buscas durante a última noite, mas não conseguiu localizar a vítima. Na manhã deste domingo, após a maré baixar, populares encontraram o corpo.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo, que passou por autópsia e foi liberado para sepultamento.