DOIS COLOMBIANOS SÃO PRESOS ACUSADOS DE AGIOTAGEM NA COROA DO MEIO

18/11/19 - 05:45:42

Dois colombianos foram presos no sábado (16), na Coroa do Meio, em Aracaju, suspeitos de estarem praticando agiotagem. Os dois foram abordados pelos policiais em atitude suspeita. Após a revista, foram encontrados com eles R$ 2.520, além de talões de cobrança.

Aos policiais do BPTur, a dupla confessou o crime e informaram que as transações ilegais foram iniciadas há cerca de três meses, quando chegaram ao Brasil.

O caso será investigado pela Polícia Civil.