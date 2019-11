DOIS HOMENS MORREM DURANTE AÇÃO POLICIAL EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

18/11/19 - 10:23:25

Dois homens morreram na manhã desta segunda-feira (18), após serem baleados durante uma ação policial nas imediações do “Campo da Macaca”, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no município de Nossa Senhora da Glória.

Conforme as primeiras informações passadas pelo Capitão Fabrício, da Ciopac, a dupla é suspeita de ter praticado alguns assaltos na cidade. Ainda segundo o capitão, durante a ação os suspeitos acabaram sendo baleados e encaminhados ao Hospital Regional Governador João Alves Filho, mas não resistiram.

Em breve mais informações

Fonte Pingou Notícias